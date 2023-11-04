將狗狗暫託親戚家　沒想到牠竟絕食起來　直到主人這樣做牠才肯吃

嗨，我是菠菜呀～咱就是説，有時候修狗的忠誠，超出人類的想象。



Part 01

網友@小梅 家裏養了一隻非常可愛的狗子，名字叫黑豆。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠是爸媽帶回來的，所以一直對他們非常親近。前幾天，爸媽因為有事需要外出一段時間，就把黑豆暫時送到了爺爺家。可沒想到，自從牠被送過去就變得鬱鬱寡歡，似乎以為主人不要自己了……甚至開始絕食。

剛開始，爺爺以為牠到新環境不適應，尋思過兩天就好了。誰知一個星期過去了……狗子依然不肯吃飯！爺爺沒辦法，只好用手機給爸媽打視頻電話，希望狗自明白他們只是暫時出門，並沒有不要牠！爸媽得知牠不肯吃飯也十分心疼，通過視頻温柔地安撫牠：「小黑豆要聽話，不吃飯怎麼行？！要捱餓的呀！」

害，這跟哄小孩有啥區別哈哈！聽到熟悉的聲音，黑豆卻倔強地將頭扭到一邊，梗着小脖子，一臉委屈：「誰讓你們出門不帶我，哼！」

嚯，這狗子氣性也忒大了！

但不管怎麼説，和心愛的爸爸媽媽視頻過後，狗子的狀態肉眼可見地好轉了，居然開始主動吃東西了！

「原來他們沒有拋棄我，嘻嘻。」

家人也終於放下了心。難怪都説“養狗就像養孩子”，是真操心啊！

Part 2

你們一定看過電影《忠犬八公》的故事吧！

在江蘇鹽城，也有一隻這樣的狗狗。牠的主人是一位老奶奶，牠們彼此陪伴了十餘年。遺憾的是，後來奶奶去世了。狗狗一直不吃不喝地哭泣，直到奶奶下葬。

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於先生表示，奶奶今年已經92歲了，身體一直不錯。家裏人一般都在外面忙着工作，平時都是通過監控看她的情況。前幾天，他們發現奶奶一整天都沒有出門，趕緊叫附近的親戚過去查看，可沒想到，老人家已經走了……

這個意外，讓全家人都很難過，尤其是奶奶養的狗。牠從小的時候就陪在奶奶身邊，一人一狗共度了十幾年的時光，彼此相伴，感情十分深厚。可如今奶奶走了……

狗狗找不到她，就開始不吃不喝。家人去收拾東西時準備將奶奶生前穿過的衣服打包處理掉，可晚上的時候，狗狗突然不見了。當時還下着暴雨，他們找了很久，才發現牠一直趴在奶奶的衣服上……於先生將牠抱回屋裏，牠就掙脱着再次跑出去，無論如何，一定要睡在奶奶的衣服上。

奶奶下葬的前一天，牠整整哭了一夜……

直到葬禮結束，狗狗才終於肯回家吃了一點東西。牠的情感讓全家人十分動容，畢竟這麼多年的相處，狗狗對他們而言，也早就是家人般的存在了。於先生的姐姐打算留下來照顧年邁的狗狗，畢竟牠也是奶奶生前的牽掛。

有句話怎麼説來着：狗狗的世界只有主人，失去主人的牠們世界也就崩塌了。最後，希望每一隻狗狗都能遇到愛自己的主人，一輩子的忠心不會錯付，也希望這些不幸失去主人的狗狗之後也能被善待……

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