怎麼教導狗狗去廁所？找合適位置外還要獎勵　最後一點最為重要

狗狗在固定的地方上廁所可能是比較困難的事情，但只要你選擇的位置合適，並且在有效的時間內對牠進行訓練，給予一定的獎勵，那麼最終也會培養出牠的好習慣。



現在只要家裏有寵物狗的朋友們，幾乎都會面對這樣的一個問題，如何讓狗狗牠們自己去廁所？如果不培養牠們這個習慣的話，經常會在家裏的某個地方看到一些不好的東西，之後你就會對此感到非常生氣，然後開始教訓牠，其實就並沒有起到什麼大的作用，以後牠仍然會這樣做。下面就給大家好好介紹幾種方法。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一、位置的選擇

位置就是一個很值得考慮的因素，可以選擇一些牠們經常路過的地方作為廁所。對於牠們一些不經常去的地方，就需要把狗狗的糞便打掃乾淨，因為牠的鼻子非常的靈敏，只要有一點味道就可以嗅到。

只要牠聞到了這種味道，下一回牠還是會去這個地方，這樣你的訓練就會失敗了。另外廁所位置的選擇需要離牠吃飯的地方較遠，因為小狗們是不會在自己吃飯地方的周圍上廁所的。

二、獎勵

在我們訓練小狗時，一定要有一些獎勵或者是懲罰，這樣牠們才會知道到底應該怎樣去做訓練，能夠在哪些地方上廁所，所以是同樣的道理，只要他們選擇了對的地方，我們就可以給一些獎勵，可以是對牠進行誇獎，也可以是撫摸或者是給一些零食等等。

相反如果牠不按照我們的指示進行行動，就是要給小狗們一些懲罰。不對牠親進，不撫摸牠，不給牠零食吃，有時候也可以稍微的輕輕拍打牠。這樣之後牠們就會形成自己的習慣，知道應該怎麼做了。

三、訓練年齡

訓練牠的時候一定要看年齡段，因為年齡比較小的小狗，牠們訓練起來的難度特別的大，就像是一個小寶寶一樣，對於我們的一些動作是不能夠很好的理解，在牠到了三個月之後就可以開始對他自己訓練了，這時候可以達到比較好的效果。

而如果小狗已經成年的話，牠們已經養成了在某些地方上廁所的習慣，這時候就需要我們慢慢的對牠進行糾正，雖然這一階段比較慢，但是如果想要取得理想的效果的話，我們就必須要有耐心。

所以說不管怎麼樣，除了以上的方法之外，為了能夠讓狗狗去廁所就一定要多一點點耐心啊。

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