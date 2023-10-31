聰明狗狗成救命小英雄　主人睡夢中突中風　牠這樣做獲大讚

聰明狗狗救了小主人一命！美國德州斯普林市的一名17男孩凌晨突然中風，家裡的狗狗阿克塞爾發現異狀，立刻把還在熟睡中的男孩爸媽叫醒，救了他一命。



事情發生在今年的8月26日，17歲的席爾瓦(Gabriel Silva) 在凌晨5點左右突然因為血管剥離而中風，當時他是一名健康的足球運動員，平時完全沒有任何健康問題。所幸家裡的邊境牧羊犬阿克塞爾立刻跑到樓上，跳到主人的床上，吵醒了席爾瓦的母親阿曼達(Amanda Tanner)和繼父戴恩斯( Daines Tanner)。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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事後阿曼達接受媒體採訪時表示，當時阿克塞爾非常激動，「牠把兩隻爪子放在我的胸口，就像在確認我醒著，並提醒我樓下發生了什麼。」當她的丈夫帶著狗下樓，以為牠是想出去放風時，阿克塞爾卻帶著他走向席爾瓦的臥室。

戴恩斯立刻發現事情不對勁，席爾瓦說話含糊不清，視力受損，無法行走，也無法感覺到自己的右側身體，而這些都是中風的跡象。

席爾瓦的父母把他帶到最近的急診室，醫生立即開始使用血液稀釋劑治療他，接下來是一系列測試和掃描。他隨後被轉移到醫學中心，該中心的血管造影顯示這名青少年發生了血管剝離導致中風。阿曼達說，醫生告訴她，血管剝離通常是由於創傷所導致，但席爾瓦的情況是自發性的，沒有血栓、沒有膽固醇問題，但它就是發生了。

所幸他們發現得早，席瓦爾在經過治療後已無生命危險，並在復健之後恢復得相當迅速。

阿曼達表示，阿克塞爾真的拯救了她兒子的生命。由於那是周六早上，如果不是阿克塞爾提醒他們，他們可能直到中午才想到進入兒子的臥室。

「可能要等五到六個小時，我們才會發現他昏倒。醫生也說明，盡速送醫對席爾瓦的狀況來說是相當重要的，那會有很大的不同。」

而自從席爾瓦中風以來，貼心的阿克塞爾也一直在積極努力安慰每個家庭成員。

據阿曼達透露，他們是在阿克塞爾兩週大時收編牠的，當時牠的母親已去世。「他只懂得和人互動，所以牠進行交流的方式也很人性化，牠會把頭靠在我們的肩膀上，擁抱我們，就像牠試圖幫助我們所有人一樣。」

阿曼達說，現在阿克塞爾總是和席爾瓦在一起，晚上也睡在他的房間裡，就像在守護著牠的小主人。

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