讓貓咪夜裏獨自在家要注意什麼？食物和廁所要多準備 冬夏是高危
撰文：波奇網
出版：更新：
飼養貓咪的家長，難免會有一些事情要出遠門，這個時候就只剩下了家中的貓咪，而主人最擔心的就是貓咪的安全問題，在主人出門之前應為貓咪備足足夠的貓糧和水，家裏的窗戶一定要關好，免得貓咪逃跑。
+2
1、要是家裏兩天沒有人的話，可以讓它獨自守在家裏，這樣貓可以沒有負擔。可能的話，就拜託喜愛貓的朋友，一天照顧一次，餵食，清理廁所什麼的。不行的話，出門前給貓準備好充足的食物、水，分幾處放好，再準備兩個貓廁所。
2、儘量不要在寒冬和酷暑出門。出門時會關窗、關空調，在悶熱的家中，貓會酷熱難耐的，而且還會擔心食物的變質。相反的，寒冬裏嚴寒逼人，貓的健康會令人擔心。能透進陽光的窗戶儘量不要關上外面的套窗，那樣白天至少可以暖和些，貓會好過點兒，還有要鋪開被子，冷時可以鑽進去。
延伸閱讀：喜歡用髒話替毛孩取名？獸醫語重心長呼籲別這樣：取什麼就是什麼
+12
家中的貓咪離世後 老人身體逐漸變差 醫生這建議令她重拾健康貓咪慢性腎病是最大健康殺手？新科技微裝置帶來希望：腎貓獲新生貓咪突然出現噴尿情況事必有因 除發情外還可能是健康亮起了紅燈寵物健康｜狗狗胰臟炎診斷與治療全指南 是汪星人亂吃惹的禍？寵物健康｜手術前注意事項及術後照護指南 毛孩胃口欠佳可這樣做寵物健康｜貓咪改全生食或濕食 尿量卻有增無減 攝水量這樣計算
【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】