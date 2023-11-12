讓貓咪夜裏獨自在家要注意什麼？食物和廁所要多準備　冬夏是高危

飼養貓咪的家長，難免會有一些事情要出遠門，這個時候就只剩下了家中的貓咪，而主人最擔心的就是貓咪的安全問題，在主人出門之前應為貓咪備足足夠的貓糧和水，家裏的窗戶一定要關好，免得貓咪逃跑。



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1、要是家裏兩天沒有人的話，可以讓它獨自守在家裏，這樣貓可以沒有負擔。可能的話，就拜託喜愛貓的朋友，一天照顧一次，餵食，清理廁所什麼的。不行的話，出門前給貓準備好充足的食物、水，分幾處放好，再準備兩個貓廁所。

2、儘量不要在寒冬和酷暑出門。出門時會關窗、關空調，在悶熱的家中，貓會酷熱難耐的，而且還會擔心食物的變質。相反的，寒冬裏嚴寒逼人，貓的健康會令人擔心。能透進陽光的窗戶儘量不要關上外面的套窗，那樣白天至少可以暖和些，貓會好過點兒，還有要鋪開被子，冷時可以鑽進去。

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