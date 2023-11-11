貓咪生病老父親急帶求醫　真情流露哭出來：這醫院為何不讓牠入住

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~你們有沒有發現老一輩養貓，好像特別有意思？！



這不，網友@一個討厭面線糊的廣西人 一大早接到弟弟的電話，說貓咪生病了。其實是牠偷吃烤紅薯被火燎了一下嚇到了，加上有點感冒，家人就有點擔心。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友一聽那還等什麼啊，趕快給貓送醫院啊。弟弟說已經送去了，可沒一會，網友又接到了父親的電話：「咋回事啊？醫院也不收貓啊？」

@李老太：跟我媽說要帶貓去打疫苗，結果她帶着我小侄子和貓咪一起去婦幼保健醫院打疫苗，回來還委屈巴巴地跟我說婦幼不給貓打，只能給你侄子打。能給貓打才奇怪吧！能給貓打才奇怪吧！

@男友狗：南昌一附院燒傷科最好，於是當我家貓尾巴燒傷了，老頭給送那去了…他真的，我哭死，就想給貓最好的！

@一口張張包：打完疫苗，貓貓有點病懨懨的，我爸非得喊醫生過來給個交代，說什麼藥不對人不對的。長這麼大，頭一次現場直擊醫鬧。

@貓南北：我爹更牛，給貓送省立醫院去了，還打電話跟我哭訴保安不讓他進去。我爹更牛，給貓送省立醫院去了，還打電話跟我哭訴保安不讓他進去。

@可愛滷豬：我出去學習的時候，把貓貓給我爹養，他第一次看到小貓在毛毛窩裏踩奶，超驚喜的錄下來發給我看說小貓在自主健身！哈哈哈哈！

@久久久呀：我爹也很離譜，一晚上不在家，將貓交給他照顧，結果回來發現他把貓砂當貓糧倒在了貓碗裏，怕貓吃的太乾巴還特地加了水，美其名曰吃飯要喝湯。

網友一聽急了：「哪個醫院啊？為啥不收啊？不會是沒救了吧。」

老父親委屈巴巴：「縣人民醫院！」網友：……咱就是說，有沒有一種可能，就是這個貓應該送去專門的寵物醫院。好笑的是，當網友問他為啥要帶貓去人民醫院而不是啥小診所的時候。

老父親還語重心長地表示：大醫院靠譜，小黑診所要貓命後來好不容易送去了寵物醫院，看完病回來，醫生說貓咪不能吹風。後來好不容易送去了寵物醫院，看完病回來，醫生說貓咪不能吹風。

於是，老父親把貓放酒缸裏了……等等，那貓窩幹啥的？對方理直氣壯：牠不睡！

Part 02

行吧，你有理！你是懂養貓的！本以為像這種事都比較少見，沒想到放在咱叔咱姨咱爺咱奶身上一點也不稀奇。

…………別說，新手養貓的老人更容易鬧出笑話老人@沈白白 的女兒因工作關係沒有辦法養貓，便將小貓暫時託付給他照顧。

他倒是很開心，就是沒養過貓特別緊張，總怕有疏忽。為了照顧好女兒的貓，老人學了很多養貓技巧，比如給貓貓按摩。一天，在給貓貓rua肚肚的時候，老人驚奇地發現貓咪的肚子上有痘痘，還有好幾個，摳都摳不掉。給他嚇得，以為貓貓被寄生蟲入侵了，趕快帶去醫院急救。

結果…是貓的乳頭啦！活這麼大歲數，老人第一次知道什麼是尷尬哈哈哈！

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