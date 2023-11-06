目睹心愛娃娃「被上吊」　虎斑貓急得哭出來　猛出喵喵拳想救下它

這該有多慌張。一名虎斑貓的飼主發現自家愛貓最喜歡抱著睡覺的動物玩偶髒到不行，就趁貓咪不注意把娃娃拿去洗，結果貓咪無意間看到自己最愛的玩偶被頭上腳下倒掛在曬衣架上，緊張的快哭了不斷想方設法要救娃娃，模樣令人心疼又好笑。



X(原推特)一名網友「MiniraDiary」家中養了一隻虎斑貓名叫米尼拉(Minira)，2日當天飼主發現米尼拉最愛、每天都要抱著睡的動物玩偶很髒，因此決定趁牠不注意把娃娃拿去洗，結果在晾乾的時候還是被米尼拉發現了，只見米尼拉一臉不解的看著自己最愛的娃娃頭上腳下「被上吊」，看起來慌張的快哭了，不斷用兩隻腳站立伸出喵喵拳想要把娃娃撥下來，就像是在說「別怕我來救你了」，讓飼主相當哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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照片與影片短短2日內吸引超過10萬人觀看，網友留言表示「貓咪真的看起來快哭了，一雙眼睛都是淚」、「貓皇：同伴不要怕我來了！」、「玩偶被頭上腳下拿起來曬貓咪該有多緊張」、「一臉擔心的模樣真的好心疼又覺得牠好可愛」。

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