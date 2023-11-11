領養人生第1隻寵物　他選了收容所最吵醜貓　原因曝光超暖心

每一隻米克斯（混種）都是驚喜包。一名男子最近動了養貓的念頭，到收容所去看了好幾十隻的貓咪，最後竟收養了一隻「全收容所最吵的小貓」回家，背後原因相當暖心。



美國加州舊金山灣區(San Francisco Bay Area of California)一名在起重機公司工作的31歲男子卡斯塔葛諾利(Dante Castagnoli)動了想養貓的念頭，日前到收容所心儀的貓咪，沒想到他竟然挑了有著「全收容所最吵貓咪」的一隻又醜又瘦弱的小黑貓回家，並取名為法蘭克(Frank)。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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卡斯塔葛諾利將自己領養法蘭克的過程貼在Reddit上與網友們分享，被問到為什麼要把收容所內最吵的貓咪帶回家、而不是領養一隻相對安靜的貓兒，卡斯塔葛諾利說那時候自己看了很多喜歡的外型的貓咪，但法蘭克剛被從籠內放出時牠發出超大聲的叫聲，「我認為聲音最大的小貓應該是最有個性的，所以就決定是牠了」。

卡斯塔葛諾利說，法蘭克被帶回家後變得不像在收容所時期那樣愛大叫，後來也發現了小貓愛大叫的原因是因為牠小時候就沒有媽媽也沒有任何手足感到相當害怕，現在則是因為飼主給了愛與安全感的關係，現在只要飼主在身邊牠都很安靜，而且牠全身黑的模樣就像是一隻小黑豹一樣，法蘭克只有在飼主不在同個房間才會開始大聲喵喵叫。

卡斯塔葛諾利把法蘭克可愛的模樣貼在Reddit上吸引不少網友關注，網友留言表示「飼主有慧眼」、「一般人只會覺得大叫的貓很吵」、「這是真正的撿到寶」。

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