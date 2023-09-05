史納莎被領養後堅持只食半碗飯　催淚真相令人痛心：牠值得被愛

愛牠就不要遺棄牠。一隻史納莎（雪納瑞）慘遭原飼主虐待最後遺棄，儘管有了疼愛牠的新主人跟溫暖的新家，但這隻史納莎還是出現一般狗狗不會有的行為，像是每次吃飯都只固定吃一半的狗糧，一定會剩下一半留在碗中，正當主人百思不得其解的時候終於找到背後催淚原因。



根據《The Dodo》報導，國外一名女飼主拉馬斯（Joice Lamas）透過動物救助協會領養了一隻名叫奧塔維奧（Otávio）的史納莎犬，這隻史納莎的原飼主經常暴力虐待牠，甚至還狠心棄養，好在經過協會的媒合找到了像拉馬斯這樣優秀的飼主，奧塔維奧也重新獲得了一個不愁吃穿的新家，但因為過去被虐待的陰影太深，奧塔維奧即便來到新家接受了拉馬斯的愛，依然經常焦躁不安，尤其是每次吃飯狗糧總是剩下一半，這讓拉馬斯相當疑惑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼▼背後真相令人痛心▼▼▼

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拉馬斯為了解決奧塔維奧的問題，事後想起來愛犬會有這樣的行為是源自於前飼主的惡意虐待，之前在收編奧塔維奧前她就打聽過狗狗在前飼主那邊的狀況，原來前主人很少餵牠吃飯，讓奧塔維奧總是處在飢餓狀態，再加上前飼主對狗狗們相當苛刻，要求奧塔維奧和其他狗同伴平分一碗飼料，才會導致牠習慣吃一半就不吃了，並不是因為真的不餓。拉馬斯難過的說自己看了很心痛，所以她總是告訴奧塔維奧狗糧可以全部吃光沒關係。

拉馬斯說，她很清楚愛犬不會那麼快忘記從前的心理陰影，但會盡快讓牠走出來，她自己也坦承奧塔維奧飯總是吃一半讓自己很受挫，但堅持用愛感化狗夠的初衷是不會變的，「牠們比一般狗狗需要花更多的耐心和時間來適應，我們身為主人要讓狗狗知道自己是值得被愛」。

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