為留住員工公司要求入職時領養貓咪　網民揭老闆計謀：放心我自願

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~



Part 1

我發現公司現在的套路也太多了吧，竟然企圖用小貓咪來綁住員工！這不，一網友分享了自己上班第一天的vlog。

萬萬沒想到，報道的第一件事，竟然是——去老闆辦公室領貓！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友一臉懵逼，抱着懷疑且忐忑的心情去找老闆一探究竟……

原來為了提高員工的工作效率，公司會給員工分配只貓一起工作，主打就是一個精神撫慰。

當然，員工領到貓也要負責照顧牠的日常生活，公司每個月會提供1000元的養貓補助。但如果員工離職的話，需要將貓歸還給公司。

有這種「天上掉餡餅」的好事?!網友一整個大驚喜，愉快地直接簽了協議，領貓回工位。後來，卻發現事情並沒有那麼簡單。

老員工暗戳戳爆料，公司這麼做其實也是有小心思在的：一旦員工對小貓動心，就會為了貓貓早到晚退，沒準周末因為想見貓貓，心甘情願地來加班呢……而且一旦有了貓，估計就不想離職了吧，大大增加了員工的穩定性！

前輩的提點讓網友恍然大悟：「雖然知道你在套路我，但，我……我是自願的！」阿這，果然已經被完全拿捏了！

有句話怎麼說的來着：城市套路深，我要回農村！

Part 2

公司用貓咪內卷員工的事情，其實並不少見。之前，深圳一家公司附近有一隻流浪貓，員工們看着喜歡就經常趁摸魚的時候偷偷去擼貓。

老闆一看，這可不行啊，乾脆決定收養小貓，嘎掉員工外出摸魚的機會。於是，員工的確不再摸魚了，都改成……摸貓了

Part 3

因為市場不好，某網友的公司同事陸續辭職，客服崗位就剩下她一個人，連老闆都要出去打工。

眼瞅着公司就要散架了，老闆怕她離職，直接給安排了一隻小貓，希望用貓留住她。網友尋思着，工資不錯，工作也不忙。

上班9個小時，玩手機8個小時，如今還有貓陪着，這工作划算啊，太適合擺爛的人生了，於是果斷留了下來。

Part 4

新疆的一家公司就更厲害了，不僅養貓來撫慰員工們疲乏的心靈，還用貓來勾搭客戶。這不，喜歡貓貓的客戶一來公司談業務，整個淪陷住了。

Part 5

但摸貓也不是白摸的，今天的單子是貓總談下來的，必須獎勵個罐罐！

網友@喵喵喵什麼呢 抱怨說公司的貓貓經常打擾他們工作，果然，資本家的貓貓也想讓員工加班，可惡！

網友@淺墨離殤表示，藍盆友公司也有好多貓，暑假過去他公司實習，本來實習工資就低，月末我一算

好麼，一大半都被我用來買好吃的餵貓了！！！每天早早到，就為了早點去擼貓……

曾經有這麼一個段子，問：如何在不漲薪的情況下留住員工？

有人說：給他發一隻貓，離職的時候收回。

嗚嗚，好歹毒的公司！求求讓我去，幹到退休~

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】