美國肥貓體重達18公斤　收容所開1領養條件獲網民激讚：必需的

正常的貓咪體重大約在5公斤左右，但一隻名叫補丁（Patches）的貓咪竟然重達18公斤！補丁來自美國維吉尼亞州，主人不知什麼原因將牠帶到收容所棄養，志工們都相當驚訝牠的巨大身型。為了幫補丁找到適合牠的新家，收容所絞盡腦汁寫了可愛的文案，搭配上補丁的肥美模樣，很快就吸引許多人報名想要領養。



維吉尼亞州的動物收容組織RACC日前接到一隻民眾棄養的貓咪補丁，補丁的身型相當巨大，一量體重發現牠竟然重達18公斤！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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收容所的志工表示不知道前主人都餵牠吃什麼把補丁養成這副樣子，但可以肯定的是未來補丁絕對需要減肥。而為了替牠找到新家，志工們想了一篇超級可愛的文案，上面寫著：「你是不是某天醒來，腦中突然有種來去領養一隻前所未見的肥貓的念頭呢？如果有的話，我們幫您準備了這隻貓——見過補丁！牠的體重有足足18公斤唷！牠現在正在節食並計劃鍛鍊，而牠也非常可愛。如果您有自信可以幫助牠減肥成功，那就快點來信吧！但在那之前，您一定會讚嘆牠那貪吃的身型。」

而這篇文案搭配上補丁那圓滾滾的模樣，讓領養信如雪片般飛來；最後是由一對住在附近的母女雀屏中選。

媽媽凱特表示，當女兒傳來補丁的照片時，她就知道牠將會是她們貓咪。凱特目前已經退休，她表示自己有很多時間可以陪伴補丁，並一起完成減肥大業。

雖然補丁18公斤相當驚人，但據《紐約郵報》報導，補丁並不是史上最胖的貓咪。1986 年，金氏世界紀錄最胖貓咪的頭銜是10歲的希米，牠在同年去世前體重高達將近21公斤。不過金氏世界紀錄在1988年就取消最胖貓咪的項目，怕有心飼主會為此而過度餵食寵物，而造成牠們健康出現問題。

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