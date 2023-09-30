小汪兄弟都被領養　牠禿毛醜樣沒人敢碰　直到她出現牽動命運巨輪

每一隻狗狗都是驚喜包。一名女子從收容所內領養了一隻一直都沒人要的無毛醜小狗回家，這隻才7周大的小狗全身都是皮膚病乏人問津，在新飼主細心照顧下蛻變成超可愛的天使狗狗，前後反差讓不少網友驚呼「主人的愛很偉大」。



根據《The Dodo》報導，美國一名女子哈里斯(Amanda Harris)起心動念想養一隻狗狗跟家人做伴，就到亞特蘭大人道協會收容所(Atlanta Humane Society)跟家人一起挑選狗狗，最後讓他們帶回家的竟是一隻7周大的無毛醜小狗「皮帕(Pippa)」。

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皮帕跟自己的父母還有同胎兄弟姊妹一起進收容所，但牠的身體狀況無疑是最糟糕的，儘管全家都得了皮膚病，但皮帕的病況慘到幾乎全身沒有一塊皮膚是完好的，又醜又滿身病導致牠進到收容所來一直都乏人問津。

哈里斯看到皮帕的家人們都被紛紛領養，只剩牠一隻小奶狗因為太醜沒人要覺得很心疼，便下定決心將皮帕帶回家好好治療。在哈里斯不眠不休的照顧下，皮帕本身嚴重的疥癬開始慢慢好轉，皮帕也從原先膽小不敢見人的性格變得越來越開朗，活潑可愛的牠性格外向喜歡跟飼主親近，這讓哈里斯很驚訝。

哈里斯表示，自從領養全身是病的皮帕回家後，每周牠都得接受藥浴、全身上藥、吃藥一連串的療程，但牠相當乖巧聽話，並沒有因為治療導致的不適而抗拒或發脾氣，相反的皮帕好像知道自己的新飼主在幫助自己痊癒，儘管皮膚很痛很癢還是很喜歡跟媽媽撒嬌。

經過半年多的療程，皮帕逐漸蛻變成一隻美麗的小狗，擁有吉娃娃混血血統的牠開始長出美麗的短毛，如今的皮帕是一隻非常健康又開朗的狗狗，和過去剛被領養時全身破破爛爛的模樣已經無法相比。哈里斯說，她堅信只要給狗狗夠多的愛以及良好的治療，每一隻狗狗都是獨一無二的寶貝。

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