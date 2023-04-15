新領養黑白貓樣子極有趣　除越長越潦草外　睜開眼時竟是這麼帥？

貓大一歲變，不管小時候什麼樣，長大後的貓咪都越變越可愛。



Part 01

一位網友領養了一隻小奶牛貓，小貓貓看起來真的好可憐。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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在鏟屎官的愛心照顧下，小奶牛貓長成了現在的大奶牛貓。貓貓不再可憐了，但怎麼長得這麼潦草？尤其是兩隻眼睛的「眼影」，畫得也太重了點。

當貓貓閉上眼睛的時候，兩邊大大的「眼影」顯得更明顯。突然有種懷疑，這是畫的「眼影」，還是休息不好，導致「黑眼圈」太大？

睡覺的時候，配上各種搞怪的小表情，貓貓顯得更潦草了。閉眼就閉眼，貓貓你不要皺眉頭啊。眉頭一皺，顏值又掉了幾個點。

像不像喝了一口檸檬汁的你？實力演繹，什麼叫沒眼看呀。不能光看貓貓醜醜表情時的樣子，必須要放一張高顏值的照片為牠正名。

當睜大眼睛，抬起腦袋的時候，貓貓還是非常漂亮的！

Part 02

貓貓漂不漂亮，不能光看臉蛋，還可以看看屁屁和尾巴呀。

一個迷人的貓貓背影，只看一眼就被牠的屁屁迷住了。好神奇哦，以至於太黑，都看不清牠屁屁的真實模樣。

貓：流氓，就知道盯着我的屁屁看，你們都看了多久了！

Part 03

穿上夜行衣的三花貓，傻傻的，忘了戴頭套了。就這樣晚上出去，肯定很快就被發現了。

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仔細看，不光沒戴好頭套，jiojio也沒穿完整。太粗心了，這樣子根本不適合夜間搞秘密活動。

歪，我是您的VIP專屬客服，請問有什麼可以幫到您？不用懷疑，我就是真人客服打給您呀，喵喵喵喵喵喵......

貓貓愛心發射，收到請回答！最標準的小心心，保準擊中你的內心。看正臉，還是鴛鴦眼呢，是一隻漂亮的愛心貓貓。

長得相似的貓貓都千篇一律，而長得別緻的貓貓各有各的不同。你家貓貓有什麼長得跟其他貓不一樣的地方嗎？

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