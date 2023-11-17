家中小貓失蹤後狗狗心急如焚　最後憑牠靈敏的鼻在礦井找到救回友

住在英國康沃爾郡的網友@Hamish 於2021年、2022年先後收養了狗狗莫格里，和貓咪黛西。



兩個小傢伙雖然物種不同，但彼此是最好的朋友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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前不久，正在上學的網友突然接到了婆婆的來電，說黛西突然失蹤了，她帶着狗狗找了一整天都沒有找到。

網友心急如焚，趕快從學校回來，一起找。沒成想，還沒到家又接到了婆婆的電話，說是莫格里找到了黛西。

狗把貓找到了？這是什麼一回事？

原來，網友家附近有很多舊的礦井，當家人帶着狗狗四處找貓的時候，狗狗突然在一個礦井周圍來回跑。

家人很快注意到了這個異常，於是走過去仔細查看，然後就聽到了微弱的貓叫聲。

這給大家都嚇壞了，要知道這個礦井有三十多米深，小貓咪要是不小心掉進去，很可能凶多吉少。

於是，他們趕緊打電話報警。很快，英國防虐待動物協會和消防隊一起趕到，並用繩索和貓籠對貓咪展開救援，整個救援過程貓咪十分配合。

就這樣，黛西就被成功救下送去了醫院。

本以為這次意外，小貓會受傷嚴重，沒想到經過獸醫的仔細檢查發現竟然毫髮無損，真的太幸運啦~

不過這一切，也要特別感謝小狗莫格里，因為牠對朋友的珍視，才讓貓貓及時得到了救援~

據了解，經過這次意外後，小貓更粘狗狗了。看來兩個小傢伙的友情也因為這次「救命之恩」更加深厚了哈哈。

最後，貓狗雙全，彼此感情還這麼好，真的深深的羨慕啦！

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