婆婆收編新喵還跟孫子炫耀　他見貓窩裏的牠怪怪：這不是貓不能養

到底是老花還是真的沒發現？一名男子被自己的祖母告知說她新收編了一隻貓咪，要他有空回老家看看新貓可愛的樣子，結果男子一回到祖母家當場傻眼，直呼這不能養。



根據《The Dodo》報導，美國一名男子赫特蘭恩(Eric Hertlein)的祖母是個熱愛小動物的人，家中就養了幾隻貓咪，還會餵養住家附近的浪貓，並邀請浪貓進來屋內取暖。日前赫特蘭恩接到祖母的電話，說自己最近養了一隻特別的新貓，請他有空回老家看看這些可愛的毛小孩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當赫特蘭恩回到祖母家時被眼前的畫面嚇傻，因為祖母新收編的貓根本不是貓，而是一隻巨大的負鼠。赫特蘭恩立刻問祖母說那隻負鼠是哪裡來的，起初祖母根本聽不懂赫特蘭恩在說什麼，也沒注意到睡在貓窩上的動物根本不是貓，直到很靠近看才發現不對勁還覺得相當驚訝。

赫特蘭恩的祖母表示，這隻負鼠平常就混在浪貓堆裡面，跟著這群常來自己家裡取暖的貓咪形影不離，所以她也沒發現這隻負鼠長得跟其他貓咪完全不一樣，而且這隻負鼠已經來家裡作客好幾個月了，還給牠取了個名字叫特特(Tete)。赫特蘭恩已經提醒祖母負鼠是野生動物不能飼養，因此不會特別收編牠，但如果他要來家裡討食物或取暖也還是會通融的。

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