柴犬對貓咪嗷叫半小時　忍無可忍遭狠打　網民拍掌：想揍牠很久了

若是有人沒有來由就拚命朝自己碎碎念，八成會怒氣值爆表。近日網路上有飼主分享家裡柴犬狂盧家裡的貓咪，朝對方嘰哩呱啦吵個不停，不知好歹的行為搞得貓咪可以說是超級崩潰。



畫面中柴犬不知道為什麼坐在貓咪面前，不斷朝著貓咪嗷嗷叫，只見貓咪像是完全不懂對方想表達什麼，很快就不耐煩賞了牠好幾個巴掌，然而柴柴雖然挨揍，卻還是坐在原地繼續纏著貓咪狂叫，這一鬧就是半個小時，讓貓咪表情超級哀怨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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原來該名博主家中總共養了一狗六貓，而影片中的是貓咪「眉姐姐」和柴犬「板栗」，性格淘氣愛玩的板栗平日就常惹得貓咪姐姐不高興，幾乎天天挨揍。

這次兩隻毛小孩的互動更是讓網友笑翻留言：「這狗想幹嘛我真的看不懂」、「真的滿欠打的」、「貓最後滿眼教育不動的表情」、「感覺每一拳都沒白挨」表示狗狗硬是對著人家吵個沒完，也難怪會被教訓了。

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