小貓腳踏兩船蹭吃喝　雙重生活被揭穿後還大發脾氣：下午茶沒了！

有這樣一隻小貓，牠過著「雙重生活」，每天在自己家鏟屎官家裏吃完飯，又要去另一個鏟屎官家裏吃下午茶~



這隻貓，就是生活在墨西哥的貓咪Pixi，這樣幸福的下午茶生活過了很久，直到有一天，貓咪回家後脖子上多了一個項圈......►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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鏟屎官瞬間覺得不妙，哎，這誰給我的貓弄了個項圈戴上了？是不是這傢伙揹著我還有另外一個主人在餵牠？

話説回來，這段時間Pixi確實胖了不少哇！

抱著這樣的疑問，鏟屎官寫了張小紙條塞進Pixi的項圈裏：「這隻貓叫Pixi。我現在懷疑牠有兩個家，哈哈！」

然後等Pixi回家後，鏟屎官發現貓咪項圈上有了新的小紙條：「我們家都叫牠Huarache，實錘了牠確實有兩個家。哈哈。你好！」

這下好了，小貓咪的雙重身份被揭穿了，不知道Pixi每天的下午茶還有沒了......因為渣到處蹭吃蹭喝的貓不止一隻，還有這些被人當場舉報的：「如果你在這兒看到一隻貓，別餵！」

貓：我已經一分鐘沒吃飯了！好餓，快給點吃的吧！

「我吃過飯了，不餓，我如果喵喵叫説餓了，那一定是在説瞎話！」

不過，貓貓的可愛誘惑，又有幾人能頂得住呢？

這不，英國就有倆大姐為了爭奪一隻渣渣貓，不惜斥巨資大打官司！

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霍爾夫婦花500英鎊買了只貓，取名Ozzy，平時就是散養，小貓自己會出去散步順便拐到一個鄰居家吃個下午茶，但每天也知道回自己家吃飯睡覺。

尼古拉大姐，看每天小貓都來，對牠也越來越好，直到後來，小貓開始在尼古拉大姐家過夜，還給小貓脖子的項圈也換掉了。

霍爾給小貓項圈換回來之後，又被尼古拉大姐換掉，連續幾次都是這樣，這一行為讓霍爾夫婦感覺非常惱火：咋的這是？想把我家貓私自佔為己有？搞笑呢！

霍爾夫婦通過小貓脖子項圈上的信息找到尼古拉大姐，直接訴諸公堂，告她一個非法佔有私人財產罪。

我真的笑鼠了，尼古拉大姐也不服氣,主打一個你聽我狡辯，她覺得自己就是一個喜歡貓咪的正常人，沒有很瘋狂：

“我覺得小貓很瘦弱，所以才會給牠餵食。而且小貓也經常來我家玩，而且感覺這貓也很喜歡我。

而且小貓那麼瘦，感覺前主人應該不喜歡小貓，對牠不好，所以我才想收留牠，把牠的項圈換掉。”

霍爾太太回懟：“牠又不是你的貓，我們也沒把貓交給你照顧。我們老兩口總想，‘你為啥不養一隻自己的貓呢？’”

尼古拉還表現的很委屈説：“貓咪是自己跑來我家院子的！”

這個官司打了多久你知道嗎？整整4年！！後邊做了庭外和解。

奧茲是霍爾夫婦的“私有財產”，尼古拉以後不能再餵小貓吃肉罐頭、貓糧之類的，更禁止用各種方式引誘小貓去她家。

哇塞，感覺這場風波中唯一的勝利者只有霍爾夫婦，小貓咪每天豐盛的下午茶沒了呢！！

渣渣貓：哼！好氣哦！我玩弄人心的好手段差點就又得逞了！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】