拉布拉多犬發狂咬飼主手腕？飼主揭催淚真相網民動容：汪都是天使
撰文：聯合新聞網
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工作犬的用途也包括當人類心靈導師的精神撫慰犬。有飼主分享擔任他養的拉布拉多在他憂鬱症發作時，咬住他的手試圖安撫，看似粗暴的動作其實是另類的溫柔。
一名網友分享，他家的拉布拉多張嘴死死咬住他的手腕拉扯，尾巴狂搖看起來有些激動的模樣。旁人看來像是狗狗正在發狂亂咬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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飼主解釋，狗狗並沒有對他不利，其實是身為精神撫慰犬的牠正在阻止主人憂鬱症發作。雖然一開始拉拉看起來有點小兇惡，後面可看出狗狗的表情變得溫和，而且也沒有真的用牙齒咬，而只是把手腕含在嘴裡。
網友表示：「錯怪牠了」、「狗狗都是天使」、「有時狗狗的存在重要性更勝伴侶」、「焦慮發作時真的需要一隻汪星人」、「短短幾秒看得我眼淚都要掉了」、「每次哭的時候狗真的都會過來安慰」、「比吃抗憂鬱藥還有效」。
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