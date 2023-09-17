拉布拉多剛被送去日託中心　結果因一行為創下新紀錄：牠被退學了

嗨，我是小軟柿子。2022年末，網友@tateortot_ 收養了一隻拉布拉多奶狗，取名為「Ducky」。



如今Ducky剛剛一歲，正是活潑愛鬧的年紀網。網友就尋思著自己白天上班，牠一直狗在家怪無聊，乾脆送去日託所上學吧，還能認識寫新朋友。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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本以為把Ducky送去上學是明智之舉，這樣就可以安心做自己的事情了，誰知剛過了20分鐘，網友就接到了老師的電話：「快把你家狗領走，牠彷彿是一顆定時炸彈！」

網友一臉懵逼，想不明白怎麼剛20分鐘Ducky就被老師投訴了，甚至還被退學了？！於是，開車去公司的他不得不掉頭，返回日託所。

剛一進門，網友就看到正在傻笑的Ducky和一旁怒氣衝衝的老師……在對方的解釋下，他才得知狗子被退學的原因。

日託班的院子裏設置了很高的柵欄，專門用來防止狗子們逃跑的，迄今為止沒有一隻狗狗成功越獄過……除了Ducky。

在牠眼裏，這彷彿是一個非常有趣的挑戰。Ducky趁沒人注意，偷偷跑到柵欄邊上，不知用了什麼方式竟然就跳了出去。

老師們發現後立刻開始追狗，誰知牠年紀小，體力好，老師們使出渾身解數，愣是抓不住。最後還是在美食的誘惑下，將牠「緝拿歸案」。

正因如此，Ducky創下了紀錄：在日託所裏最快被退學的狗子……雖然不是什麼光榮的事情，網友也很無語，但看在毛孩子心情很好的份上……害，還能怎麼辦呢，只能帶回家自己帶了！

Ducky當然美滋滋，畢竟不用上學了哈哈哈！不過，網友還是給牠講了很多道理，以及越獄的危險性，至於聽沒聽進去，就不好説了。

希望Ducky可以快樂地長大，也讓主人少操點心吧哈哈哈！

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