戲精拉布拉多犬怕剪指甲　一個超誇張反應還重複做：本汪不行了

剪指甲果然是許多毛孩的噩夢。國外一名飼主日前想幫愛犬剪指甲，不過連指甲都還沒碰到，狗狗早已像戲精上身瘋狂暈倒，逼真的演技全被家人偷偷拍下，被網友笑說根本可以角逐狗界奧斯卡獎。



網紅毛孩拉布拉多「丹尼」（Deni）和斯芬克斯貓（無毛貓）「曼尼」（Mani）在網路上擁有數百萬名粉絲，某天飼主在家裡準備幫丹尼剪指甲的時候，沒想到才剛抓起牠的手掌，丹尼就立刻原地暈倒，還懂得摔在一旁的睡墊緩衝。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 18

被主人拉起來又一秒暈倒的精湛演技重複了無數次，丹尼「假鬼假怪」的行為讓身後的曼尼看了也超傻眼。這時鏡頭靠到丹尼身邊，丹尼似乎驚覺一切都被錄了下來，突然間不再假摔乖乖就範，終於成功剪到指甲。

影片曝光後吸引上百萬名粉絲按讚，網友們看了紛紛笑說「有隻貓正在排隊」「很一致的倒在床上」「牠值得一座奧斯卡」「影片可以看一輩子」。不知道丹尼現在剪完指甲了沒呢？

延伸閱讀：狗狗穿背心粉紅內褲 客廳乘涼睡死如大叔 背藏心酸真相網民動容

+ 11

延伸閱讀：

2德牧遇路人投餵「熱切小眼神」徵求同意才吃！神同步動作網讚：難怪能當警官

貓咪四肢很痛常忍著不表達出來！獸醫分析關節發炎3階段 補充7大營養品保健

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】