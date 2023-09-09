戲精拉布拉多犬怕剪指甲 一個超誇張反應還重複做：本汪不行了
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
剪指甲果然是許多毛孩的噩夢。國外一名飼主日前想幫愛犬剪指甲，不過連指甲都還沒碰到，狗狗早已像戲精上身瘋狂暈倒，逼真的演技全被家人偷偷拍下，被網友笑說根本可以角逐狗界奧斯卡獎。
網紅毛孩拉布拉多「丹尼」（Deni）和斯芬克斯貓（無毛貓）「曼尼」（Mani）在網路上擁有數百萬名粉絲，某天飼主在家裡準備幫丹尼剪指甲的時候，沒想到才剛抓起牠的手掌，丹尼就立刻原地暈倒，還懂得摔在一旁的睡墊緩衝。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
+18
被主人拉起來又一秒暈倒的精湛演技重複了無數次，丹尼「假鬼假怪」的行為讓身後的曼尼看了也超傻眼。這時鏡頭靠到丹尼身邊，丹尼似乎驚覺一切都被錄了下來，突然間不再假摔乖乖就範，終於成功剪到指甲。
影片曝光後吸引上百萬名粉絲按讚，網友們看了紛紛笑說「有隻貓正在排隊」「很一致的倒在床上」「牠值得一座奧斯卡」「影片可以看一輩子」。不知道丹尼現在剪完指甲了沒呢？
延伸閱讀：狗狗穿背心粉紅內褲 客廳乘涼睡死如大叔 背藏心酸真相網民動容
+11
壯男馴養巨型犬王當寵物 不科學人狗比例照震驚網民：真係無PS？2隻成年狗伴9隻小奶狗流浪街頭互相取暖 真相曝光一刻眾人落淚黃狗誤食老鼠藥中毒！不想添麻煩偷離家等死 飼主見狀急忙這樣做伯恩山犬化身超巨地毯 戶客嚇呆 真實身分掀熱議：以為是一隻狗加拿大民宿狗店長竟是又聾又盲 每日一個暖心行為獲遊客激讚小金兄弟被媽媽囑託當保母 見小主人爬梳化 秒衝上去變狗體長城雪橇犬繁忙時間悠閒逛公路 交通全癱瘓 狗主崩潰：牠是逃家慣犯雪橇犬親自從收容所領養小貓回家 幸福指數爆表 網讚：貓狗雙全
延伸閱讀：
2德牧遇路人投餵「熱切小眼神」徵求同意才吃！神同步動作網讚：難怪能當警官
貓咪四肢很痛常忍著不表達出來！獸醫分析關節發炎3階段 補充7大營養品保健
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】