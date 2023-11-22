帥汪特別多人愛？高冷浪貓看上牠　陪散步還主動貼貼糾纏惹羨慕

撰文：貓與愛的世界
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嗨，我是小軟柿子。不久前，外國一小哥帶着愛犬「Coconut」出門散步時，吸引到了一個私生飯——陌生的小貓。不久前，外國一小哥帶着愛犬「Coconut」出門散步時，吸引到了一個私生飯——陌生的小貓。

不久前，外國一小哥帶着愛犬「Coconut」出門散步時，吸引到了一個私生飯——陌生的小貓。不久前，外國一小哥帶着愛犬「Coconut」出門散步時，吸引到了一個私生飯——陌生的小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Coconut見小貓跟了過來，立刻好奇地上前聞了聞，對方也沒有拒絕，直接躺在地上開始撒嬌。

於是，一貓一狗很快就打成一片，熟悉得彷彿許久未見的老友一般。更神奇的是，之後每天Coconut出門的時候小貓都會按時出現，陪着他們一起散步。
一開始，小哥以為是附近鄰居家散養的貓，可打聽了一番才知道，原來是一隻超級高冷的流浪貓。一開始，小哥以為是附近鄰居家散養的貓，可打聽了一番才知道，原來是一隻超級高冷的流浪貓。牠平時吃着百家飯，有人願意收養牠也不願意搭理，始終一貓孤獨地生活着。
一想到牠平時跟在身邊得樣子，小哥也十分驚訝，難道牠是被Coconut顏值吸引了，才會主動親近的嗎？一想到牠平時跟在身邊得樣子，小哥也十分驚訝，難道牠是被Coconut顏值吸引了，才會主動親近的嗎？一想到牠平時跟在身邊得樣子，小哥也十分驚訝，難道牠是被Coconut顏值吸引了，才會主動親近的嗎？
後來，小貓知道了Coconut的住處，天天跟打卡上班一樣來院子裏報道。一來二去越發熟悉起來，小哥會提前給牠準備好食物和水。「快來玩耍呀！」
後來，他給小貓取名叫「Bubba」，介紹了家裏其他小動物給牠認識，可牠卻並不搭理...

Bubba只喜歡Coconut，也只願意跟牠親近。
小哥一度想收養Bubba，卻被無情地拒絕了，可他依然不願意放棄：小哥一度想收養Bubba，卻被無情地拒絕了，可他依然不願意放棄：「有帥狗Coconut在，就不信Bubba不妥協哈哈哈！」
看完只想說一句：看完只想說一句：帥這件事，果然在哪裏都吃香哈哈哈！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】

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