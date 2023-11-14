瀕死流浪貓被女獸醫拯救後獲邀為護士　每個舉動都是愛助同伴重生

愛真的會傳播~

摩洛哥的一位獸醫小姐姐@Meryem Imrani 在路邊遇到一隻垂死的流浪橘貓，她立刻帶小貓回到醫院進行治療。



因為救助及時，加上小姐姐的細心照顧，小貓很快就恢復了健康。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠是一隻性格很好的橘貓，小姐姐希望給牠找一個幸福的家。

但沒想到小貓太粘人了，一刻都捨不得跟她分開，搞得小姐姐也很心動就決定留下牠，取名Rico。

於是，Rico被留在了診所，並且擔當起了貓護士的職位。

每當小姐姐收留一些需要幫助的動物時，Rico護士會立刻上線，貼心地陪伴在牠們身邊，不斷地鼓勵牠們。

那樣子就好像小姐姐當初救助牠的時候一樣，温柔又有耐心。

這不，前陣子小姐姐又救助了一隻小小奶貓，被帶來的時候生命垂危，撿到牠的人都覺得這貓沒救了，要做安樂死。

但小姐姐和Rico決定再給牠一次活下去的機會。

當她給貓咪治療時，Rico像温柔的兄長一樣擁抱着小小橘，給牠送去温暖，還不停地舔舐牠，似乎再給貓貓加油。

也正是因為小姐姐和貓護士的努力，這個深處死亡邊緣的小貓成功活了下來。小姐姐說：「都是Rico給了牠勇氣，小傢伙才能堅強的撐下來。」

現在，小小貓已經找到了領養人，等到狀況穩定了之後就會去新的家庭。而Rico依然在護士的崗位上奮戰，將愛和勇氣傳遞給更多需要幫助的同伴~

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