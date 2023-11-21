貓咪界之最你都知道嗎？最多才藝、毛髮最長　還有牠是公認最富有

今年，有一隻荷蘭的貓咪火了，因為今年牠35歲生日時，主人把牠的巨幅照片，直接掛屋外炫耀。



牠35歲生了（波奇網提供）

要知道貓咪的平均壽命為12-15年，牠卻陪了主人35年呀！比世界上最長壽的貓，來自美國的Cream Puff僅小了3歲。🎂🎂🎂

Cream Puff（波奇網提供）

趁此機會，我們一起認識幾隻！世界記錄哈基米吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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01、個子最高的家貓

這隻名叫芬里爾（Fenrir）的薩凡納貓於2021年1月29日測量身高為47.83釐米，是被認證為在世的最高的家貓。

牠的哥哥個子更高，有48.4釐米，不過哥哥已經去喵星了。

02、身高最矮的貓

世界上最矮小貓咪的吉尼斯紀錄保持者是一隻曼切堪貓，牠的名字叫“Lilieput”。牠的身高從地板到肩膀的高度只有13.34釐米，妥妥的一枚可愛的小短腿啊。

03、體長最長的家貓

世界上體長最長的家貓，那必須是緬因貓。身長足足有123釐米。不過圖片裏的喵，也已經去了喵星了。

04、毛最長的貓咪

Sophie Smith是一隻來自美國加利福尼亞的小貓，經測量其尾巴處最長毛髮為25.68釐米。

牠的主人Jami是當地一家寵物狗救助站的志願者。一天下午Jami遛狗的時候，一輛卡車停在了面前，從車窗遞出一個紙袋問是否能收留牠，就看了一眼Jami就決定收養他了

05、健力氏（吉尼斯）認證的最有錢的貓

來自英國的Blackie的黑貓，是得過吉尼斯認證的世界上最富有的貓。牠的主人Ben Rea是一名英國的古董富商，因為非常喜愛Blackie，隨後主人去世後的大部分的財產（約1250萬美元）都留給了牠。

目前目前世界上最富有的貓是一隻坐擁兩億美金、名叫喬珀特Choupette（法語是捲心菜的意思）的緬甸伯曼貓，牠就是香奈兒（ Chanel ）的創始人“老佛爺”——卡爾·拉格斐Karl Lagerfeld的貓。

但因為Choupette沒有去申領記錄，所以就沒能算公認的最有錢貓啦~

06、呼嚕聲最大的貓

來自英國13歲的家貓Merlin，其最高叫聲達67.8分貝，成功成為了傑尼斯世界紀錄「家貓發出的最大咕嚕聲」稱號。

Merlin的咕嚕聲相當於人走在鬧市區時聽到的音量。主人Tracy説：“如果我在打電話時Merlin發出叫聲的話，電話那頭的人總會問為什麼這麼吵？當我解釋道那是我的貓在叫時，根本沒人會相信。”😂

07、一分鐘能表演最多才藝的貓

Didga與主人Robert Dollwet居住在澳大利亞，牠在一分鐘之內完成了滑板、跳起擊掌、打滾等20種不同技能。

眾所周知，喵星人培養技能的難度比狗大太多，而這項吉尼斯世界紀錄的挑戰規則規定每一項特技必須界定清晰、彼此獨立，每一項命令或提示不得通過人觸碰動物來下達。

所以Didga能出色地完成每一項指令，是非常了不起的，估計主人零食沒少餵呀~

而世界上最寶貝的貓，那必須是自家主子啦~

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