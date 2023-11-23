怎麼判斷守宮是腸胃炎還是腸胃不適？看這位置是腫大或扁平很重

如果餵食食物本身沒什麼問題的話，守宮發生腸胃炎的幾率並不高。腸胃炎對於守宮來說是非常需要注意的一個問題，有著較高的死亡率。所以多數情況下守宮出現腸胃不適的情況比較多。



爬蟲是變溫動物，體溫過低體內的消化酶無法發揮作用，這會讓體內的食物無法消化而發生腐敗，所以此時爬蟲會蟄伏停止進食(嚴重者會出現冬眠)，體溫過高體內食物敗壞的速度大於消化的速度，這也會讓體內的食物發生腐敗，此時吃下不久的食物會吐出來，來不及消化吸收或已敗壞的食物會提前排泄出來，所以當環境溫度過高也會停止進食。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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由於體溫高所以新陳代謝快加速情況惡化，有些守宮耐不住飢餓而進食，這反而使情況更加惡化而提早死亡。一般錯誤的飼養環境並不至於是持續高溫不退，所以守宮會出現時而進食時而嘔吐的現象直到死亡或環境轉好，不同的守宮忍受力也不同。

如果發生腸胃炎可能連獸醫都來不及搶救，不過一般在人為的飼養環境下這並不常發生，而腸胃不適是比較常見的一種情況，不過只要調降飼養溫度就可預防。

守宮的飼養環境溫度不宜過高，此外造成腸胃不適甚至腸胃炎的原因或許很多，不同的原因會造成不同的結果。當守宮不吃甚至嘔吐或腹瀉時，牠到底是得了腸胃炎或是腸胃不適，有幾點大家可以觀察：

1. 嘔吐腹瀉是兩者的共同症狀，不過一般肚子腫大的是腸胃炎造成的(因為腸胃內細菌增生分解食物產生大量氣體)；肚子消扁是腸胃不適(因為食物都已經排空了)

2. 單一或集體發病但沒有傳染現象，這是腸胃炎，因為腸胃炎並不會傳染， 如果是食物遭受污染，便會集體發病。

3. 活動正常是腸胃不適，活動、精神變差通常是腸胃炎造成的。

4. 情況時好時壞是腸胃不適，快速惡化的則是腸胃炎。

判斷的時候以第一條為準，其他幾條作為輔佐依據進行綜合判斷，當然腸胃炎和腸胃不適也有一些重疊地帶，輕微的腸胃炎可以當成腸胃不適來處理，嚴重的腸胃不適也是會致命的。

對於這一問題很多飼主都是通過升溫降溫、停食與餵食NBAC等方式來改善，不過這些都是腸胃不適的處理方法，並不是針對腸胃炎的，要治癒腸胃炎一般來說，豹紋無法強迫餵食，所以只能皮下注射氯黴素等廣效性抗生素。

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