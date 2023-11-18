小烏龜眼睛睜不開怎麼辦？要盡早治療處理　延誤可能會引致失明

小烏龜眼睛睜不開怎麼辦？



如果烏龜眼睛睜不開，首先看看眼睛有沒有白腫的情況，如果有的話應該是得了白眼病。主要表現是烏龜的眼睛發炎充血慢慢變成灰色然後腫大。有的還會出現糜爛甚至失明的情況。所以很多白色的分泌物遮蓋住眼睛，導致睜不開。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

主要原因是因為飼養烏龜多，更換水不及時導致水質感染鹼性過重引起的。在春秋兩季比較多。尤其是初春更是流行期。像烏龜錦龜眼斑水龜巴西彩龜比較容易感染上。而且幼龜發病率高。

有的烏龜感染有開始只是一隻眼睛感染，如果沒有及時處理，另一隻眼睛也會出現交叉感染的症狀。所以我們平時記得要經常更換水保持缸內清潔。也能有效預防感染增加烏龜自身的免疫力抗病能力。

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不幸感染了該如何處理呢?

1. 我們可以給小烏龜用氯黴素滴眼劑。一天三次可以根據病情來適當加量，但是一天也最多五次。滴好後我們要注意先把小烏龜放到水面上5分鐘左右，等藥物吸收後在放回水裏。但是高度也最好不要超過龜甲最低。可以連續用藥三天，等眼睛周圍的炎症去掉後，最好是用白開水飼養，等完全康復在更換加了除氯劑的自來水。

2. 病龜需要隔離單獨餵養。每天也需要放到陽光下曬30分鐘注意不能強光。

3. 小烏龜雖然很想需要水，但是一般泡水時間在20-30分鐘左右，不能多泡。因為導致小烏龜眼睛睜不開主要跟水質有關，而且幼龜體質差，如果是夏天天氣熱更加增加水質腐壞速度。

4. 沒有胃口的烏龜我們要人工餵養。也最好是喂龜糧，食物正常後可以在水裏投餵。等過兩個星期，小烏龜眼睛慢慢好了，在增加營養。

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