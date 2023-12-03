貓咪名字竟成聽力大考驗確　你聽到的是咪咪還是咕嚕？主人揭答案

過往曾有一件洋裝究竟是「藍黑」還是「白金」引起網路熱議，如今現在「聽力版」出現了！網路盛傳一段叫貓咪的影片，但叫的究竟是「咪咪」還是「咕嚕」，讓網友戰成兩派。



一段影片在抖音引起熱議，影片內容是是一名女子叫著她養麼貓咪，隨後貓咪就走了過來，接著影片結束。不過爭議的地方在於，女子叫貓咪的名字竟然「每個人聽到的都不一樣」，有人聽到「咕咪」，有人聽到「kimi」，但最多的是兩派人馬，分別為「咕嚕」跟「咪咪」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片隨後瘋傳於各大社群平台，引起許多網友討論，紛紛留言「到底要怎樣才會聽成咪咪」、「到底要怎樣才會聽成咕嚕」、「為什麼我第一遍是咪咪後面都是故嚕了」、「聽到咕嚕的都是故意反串吧」、「每個方法我都試了一遍，都是咕嚕，哪來的咪咪？我的音頻有問題嗎」、「耳朵在手機上方是咪咪，下方是咕嚕」、「小聲是咪咪 調大聲變咕嚕」。（相關報導：桃園清潔婦「站20樓外牆」零防護潑水刷地！勞檢處證實「掃蜂蛹」：最高罰30萬｜更多文章）

原來，之所以會聽到不同單詞，取決於每個人的耳朵對聲音音頻的敏銳度不一樣，聽到「咪咪」的人對高音頻較敏銳，聽到「咕嚕」則是對低音頻較敏弱。不過影片中的女子最後有公布正確答案，其實她的愛貓名字「姓咕名嚕」叫咕嚕，恐怕讓咪咪派的人大失所望。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：你聽到咪咪還是咕嚕？愛貓名成聽力大考驗 「女飼主公布正確答案」原理公開】