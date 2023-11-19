夫妻駕車上山遊玩遇到碰瓷貓　無辜眼神秒獲收編：是牠選擇了我們

2019年2月，網友@Nikumiso 和丈夫一起去山間遊玩，正開車在山路上行駛的時候，突然有一隻貓衝到車前。



丈夫趕緊踩了剎車，第一時間下車查看：當時小貓就躺在他們車前一動不動。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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倆人都嚇壞了，以為撞到了貓貓……可剛湊到跟前，小貓就蹭地一下子蹦了起來，抱住網友的大腿，用極其無辜可憐的小眼神看着他們。

室外的溫度特別低還飄着雪，山路常有車開過也不太安全，此情此景加上小貓臉上的傷，可憐巴巴的眼神……網友當即決定帶着牠離開。

這一刻小貓似乎等了好久，牠沒有絲毫反抗，直接跟着他們上了車，乖巧地趴在她腿上睡着了。

就這樣，夫妻倆帶貓去了醫院，發現牠是隻3個月大的小公貓，但感冒加上眼睛感染和耳蟎，讓牠的狀態十分糟糕。

小貓的性格很好又親人，網友懷疑牠是被遺棄的，想着這麼小的貓貓也沒有啥生存能力，就決定收養牠。

他們給貓取名「麵包」，帶牠回家，積極給牠治療。麵包很通人性，吃藥什麼的根本不用費勁，自己就吃了，好像牠知道這樣病就能好一樣。

上藥也特別乖，是一隻模範小貓。

夫妻倆第一次養貓就遇上了這麼乖的寶貝，也覺得十分幸運，他們也一直在學習如何照顧小貓。

像丈夫，以前很喜歡香薰療法和香水，知道對貓不好後，就不用了。家裏的空調永遠都是調到貓貓適合的溫度。儘管工作繁忙，他們還是經常抽出時間陪貓玩，培養感情。

在這種有愛的環境下長大，麵包越來越可愛，甚至有往表情包發展的趨勢哈哈！

「在說我嗎？？？」

如今想起當初的相遇，網友和丈夫都感到十分的慶幸：「不道麵包在那個山路上等了多久，或是看了多少輛車行過，最終選擇了我們，真的很感謝牠來我們家啊。」

「被貓貓選擇了，真的太好啦！」

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