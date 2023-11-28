流浪貓每天都來院子玩　牠住在哪裏呢？結果令人猜不透：竟在這！

一位網友發現，最近有一隻貓咪每天都來他家的院子裏玩。



人在屋裏坐著，貓就會拍門讓出去一起玩。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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白天，人在院子裏走動，貓咪就主動湊過來，蹭一蹭人類，擋住人類前進的腳步。貓咪一般白天出現在院裏，晚上就消失。網友很想知道，貓咪晚上住在哪裏？

於是他悄悄跟蹤，四處檢查，最終發現貓咪沒去別處，晚上就住在他家的狗窩裏（狗窩沒住狗）。

貓：我覺得這地方不錯，就住下了。知道貓咪平時就住在狗窩，網友趕緊給狗窩升級保暖裝備，給裏邊放上毛絨毯。還偷偷查看貓咪的使用情況。

嗯，使用得不錯，睡在裏邊一定很暖和。

之前網友以為貓咪沒有住處，眼看著天氣一天天變冷，擔心貓咪冷著，還給牠做了一個貓窩。

現在看來，貓咪不需要了。晚上，網友會去狗窩偷窺，看看貓咪有沒有睡覺。還沒睡，貓咪還打著手電筒呢。

看看監控，貓咪準備睡了，但又不想睡。貓：時間還早，再玩一會兒。每天就住在院子裏，來找網友玩就太方便了。

一開門，貓咪就在門口等著。一起去地裏看看，翻地種點什麼。跟網友家的貓見面，互相聞一聞，先熟悉一下。

慢慢熟起來，可以靠這麼近趴著了。

Part 02

對於未來，網友説貓咪可以一直住在他們家。

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對於住在一樓或是有院子的人家，是不是經常有貓咪主動上門呢？

另一位網友家的院子裏也來了一隻貓咪，雖然是貓咪主動來的，但就算人隔著玻璃靠近牠，牠也會兇別人。

貓：滾開，別離我這麼近。

到了晚上，貓咪就在院子裏睡下了。

Part 03

隔著窗户，都能看出外邊有一隻貓貓。

一開門發現，是有一隻大黑貓在院子裏。

網友説這隻貓咪在院子裏，會吃網友給的東西，但不允許網友靠近。一靠近，貓就伸出貓貓拳。

一年前，門口出現一隻小流浪貓，和家裏的原住貓四目相對。看著好可憐，網友很快就收養了。

第二年，門口又出現了一隻小貓，場景和前一年極其相似。

這麼看來，家裏如果有個院子，是不是永遠都不缺貓貓啊？

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