帶貓咪出門被流浪貓強認作岳父　一路緊追不放：可以認識你女兒嗎

不少人是將寵物視為自己的毛小孩，當作親生兒女般捧在手心上照顧著。在廣東就有飼主帶著家裡三花貓出門放風，沒想到小女生卻被外頭的「浪子」給看上了，沿路緊跟只差沒開貓口叫岳父。



畫面中有名男子背著一隻三花小貓外出散步，卻在路上遇到一隻豹紋公貓，只見公貓對三花貓十分好奇，不斷盯著看起來超想認識對方。主人見狀「護女心切」，趕緊把自己的貓咪抱在懷裡快步離開，沒想到轉頭一看公貓還在後頭，就這樣一路跟著他們不放。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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網友們紛紛被這一幕給逗樂在底下留言：「女婿挺漂亮的一起帶回家」、「三花是貓界大美女」、「岳父看起來挺慌的」、「想要入宮必須先成為公公」不少人開玩笑說要男子一起收編跟著他們的這隻流浪貓，只是牠可能就不得不接受結紮手術，才能和心儀貓咪一起到人類家中生活了。

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