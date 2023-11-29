帶貓咪看獸醫發現驚人事實　原來貓也會對貓過敏？網民：長知識了

她們兩個簡直是天造地設的一對，直接驚呆了屏幕前的我！！!



早上看@斯坦福辣妹分享一視頻，妹子對貓咪過敏，但是自己又特別喜歡貓咪，最後就選擇把一隻貓咪留在了身邊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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然後帶着貓主子求找獸醫做檢查，獸醫説：「這個小瘋子，居然也對貓過敏。」妹子一想，看來這隻貓咪就是最適合我的。

喵耳朵看到後，不勝驚駭，第一次聽説還有貓主子對同類過敏的？然後就去翻了一下評論區……好吧，是我沒見識了~

@Monster 精彩發言：哈哈，是的，我家狗過敏，我給他檢測過敏源，牠對貓狗過敏，我問醫生：牠對自己過敏？醫生不太想理我了~

也有網友回覆：我認識的獸醫説他們醫院有隻貓咪對貓毛過敏。

不過，也有不信這説法的，就直接吐槽啦：這獸醫是體育老師教出來的吧……

最後我就在網上進行了一番蒐集，發現這事還真是好玩。其中有一個鏟屎官，剛到他家的貓，他是這樣分享的。

醫生：牠對貓過敏。

我：對貓過敏？

醫生：是的，因為自己也是貓，所以就一直流眼淚和鼻涕，牠是對貓咪過敏的貓。

我：對貓過敏的貓……

別不信，還有貓對很多食物過敏呢！

看了這個，對食物過敏好理解，可是別的，不知道是該説鏟屎官可愛，喵主子奇葩，還是醫生的話總是那麼讓人震驚！

畢竟，這説貓咪對貓或者貓毛過敏，似乎有一種我討厭接觸同類，我對人類過敏的感覺，哈哈哈哈哈哈

總之到最後，我發現這一切震驚的來源其實都還是醫生。

不信，你來看看，不知道是貓咪不正經，還是醫生太過正經。

我：它尿尿的時候會叫啊，是因為疼痛嗎？

醫生：可能有結石，檢查一下吧。

醫生：沒有異常，看來它尿尿時喵喵叫只是為了給自己加油。

別驚訝，只有你沒見過的醫生，沒有他整不出的段子。

妹妹：它的眼睛為啥老是這樣眯着，是不是有什麼問題啊？

醫生：沒什麼毛病，牠只是眼睛懶得睜開而已。

妹妹：懶得睜開……

醫生：牠就是沒有幹勁。

妹妹：沒有幹勁^

咋的，這貓咪這是看透了人生，擺爛了嗎？沒有幹勁，這不是像極了上班的我嘛！

當然，別以為這些醫生，獸醫?僅僅對貓咪這樣，他們對啥動物都開始了「一本正經」。

這不一位網友問：我的兔子實在太暴躁了，我只要把手往籠子裏伸一點就會被咬。而且它也不怕我老家的狗，簡直跟普通的兔子性格完全相反啊

（貓來了提供）

醫生回答：啊……偶爾也會有這種情況的，有的兔子會覺得自己站在了世界的頂點。

喵耳朵只能説，不愧是醫生，回答問題的角度總是那麼驚人，看似玩笑可竟然有點直擊靈魂。

到底有沒有貓會對貓或貓毛過敏呢？喵耳朵認為拋開過敏，一隻貓嫌棄另一隻貓的場景倒是非常多，這難道也是因為過敏，哈哈哈。

所以，有沒有見過相關奇聞異事的寶子呢？可以在評論區分享一下~

點個轉發+在看！希望有朝一日，我們都能生活在有貓有愛的世界裏。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】