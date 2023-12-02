學生有特殊原因要帶貓咪到學校　教授答應幫忙照顧：我也很喜歡貓

讓人印象深刻的一堂課。墨西哥一名大學教授近日忙著監考，然而他發現台下多出了一個「毛茸茸的新生」，一問之下才知道是學生帶來的寵物。這名教授當下並沒有生氣，甚至在得知背後原因後，決定暫時幫忙照顧小貓咪，可愛的互動引起網友討論。



根據《The Dodo》報導，馬丁·亞當（Martin Adan）在大學裡從事英語及法語的教學工作。當課程進度來到考試這一天，亞當發現台下竟然有學生帶著一隻幼貓來上課。特殊的情況不免讓亞當好奇詢問，學生則回應家裡沒有人可以照顧小貓，但是又不能錯過學校的考試，因此決定帶小貓一起到學校上課。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當下亞當就決定出手幫助這名學生以及可愛的小貓咪，亞當在學生考試的時候細心安撫貓皇，巡堂時更將貓咪放在襯衫前襟，可愛的模樣療癒眾多學生。亞當受訪時表示，這樣不但可以幫助學生專注於考試，「此外我也很喜歡貓」。影片曝光後突破千萬次觀看，不少網友大讚絕對是「最難忘的一堂課」。

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