老婦人丈夫猝逝她天天以淚洗面　冷漠老貓一個超暖心行為網民感動

動物非常有靈性，能夠感知人類的情緒。一隻年邁的賓士貓在飼主猝逝後，化身天使安慰陪伴他的遺孀，令人意外的是貓咪原本個性膽小不親人，卻在主人離世後轉性變得堅強又溫暖。



住在美國洛杉磯的女子芭芭拉（Barbara Costanzo）分享，她的繼父馬克（Mark）幾周前因中風過世，老伴猝逝讓73歲的遺孀特瑞莎（Theresa Rodgers）相當震驚難過，整天以淚洗面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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近日芭芭拉前去探望，發現繼父養的17歲賓士貓「哈利」（Harry）溫暖陪在繼母身旁，看到女飼主愁容滿面，哈利伸出一隻手手按在她胸口並認真凝視她的臉，想要安慰馬麻，這溫暖的舉動讓特瑞莎露出一絲苦澀的微笑。

芭芭拉表示很高興哈利能在她不在繼母身邊的時候陪伴，一人一貓相依為命成為彼此最大的慰藉。值得一提的是，在馬克過世前，哈利是一隻閉俗怕人的貓咪，除了馬克不讓其他人親近，所以看到哈利安慰繼母的舉動，讓她很驚訝哈利的社恐症已消失無蹤。

芭芭拉指出，哈利個性並不親人且易受驚嚇，家裡來了客人包括她都會讓貓咪緊張。自從繼父走了，哈利每天看繼母哭個不停，沉浸在悲傷中甚至吃不下飯，芭芭拉這次來訪卻沒見到哈利一如往常跑掉，而是堅定守護在繼母身邊，當特瑞莎在做別的事像看書或看電視，哈利會持續將手手放在牠身上，確保馬麻情緒是OK的。

哈利轉性安慰女飼主的影片在抖音引起廣大迴響，共有超過70萬人次觀看，網友大受感動：「毛孩永遠知道我們需要什麼」、「看哭了」、「貓咪自己應該也很傷心，還是要強忍悲傷安慰馬麻」、「有這樣一隻貓兒子真好」。

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