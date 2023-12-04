這小島是貓咪天堂　更有新人在這舉行婚禮　660隻喵喵是可愛花童

今天帶大家沉浸式參觀一個流浪貓的世外桃源——拉奈島（Lanai）「流浪貓保護區」（Lanai Cat Sanctuary）。



拉奈島是夏威夷羣島第六大島，形狀像個鴨梨，有660多隻流浪貓住在這裏，數十年來，每年都吸引着無數人到此來打卡拍照~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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貓咪們在這裏每天衣食無憂，而且會有社會化等訓練課程，等貓咪通過這些課程，就可以尋找領養啦。

「流浪貓保護區」的流浪貓，每天早早地開始吃早餐！大家看還是濕糧哎，伙食很不錯嘛!

據説，660多隻貓咪，每天都要吃掉100磅的貓糧，大概有45Kg。

園區裏的貓咪個個身材都挺健碩啊，吃得油光水滑，手感一定很不錯吧，哇我已經開始手癢癢了，好想擼啊......

熟悉貓的鏟屎官應該都知道，貓咪天性熱愛自由，不喜歡被關在籠子裏。而拉奈島的貓也基本都是散養。而且，園區裏的貓用設施還挺齊全周到的，涼亭、貓窩、貓小窗、貓爬架、貓抓板、逗貓棒等等......

但我還是比較喜歡園區裏的大樹，這不就是貓咪天然的貓抓板和小牀嗎？拉奈島貓咪保護區執行董事Keoni説，為了讓貓咪社會化訓練，學會跟人類相處，也為了能夠更加持久地運營下去，他們的保護區還提供了各種參觀項目和服務：首先是入園擼貓，來當地玩的人可以進到保護區內享受擼貓。

這麼説吧，人需要貓，其實貓也需要人。人類擼貓減壓的同時，貓咪們也非常享受被人類關注、關心和撫摸。

其次，他們還為新人們婚禮提供場地，新人可以在上百隻貓貓的見證下宣誓，簡直不要太浪漫了吧！

這個想想都很浪漫啊！哪位愛貓的寶貝要結婚了，可以考慮一下這裏哈哈哈。

另外，感覺和貓咪們一起拍婚紗照也很出片呀！

此外，貓保護區中還有瑜伽課，來這裏在户外放鬆身心，享受陽光的同時，還能免費擼貓，擱誰心裏不是美滋滋哇~

仔細想想，很多來這裏玩的遊客在擼貓的同時，也順便幫助保護區的貓咪們做了社會化訓練。大部分貓咪的目標都是要被領養走的，所以讓他們學會如何跟人類相處也是很重要的。拉奈島「流浪貓保護區」的創始人Kathy 透露，她創辦這個貓咪保護區，一些都源於一隻受傷的小貓。

流浪貓的處境也挺難，牠們會因為找不到食物捱餓，也會意外受傷，不小心被車撞到等等。島上也沒有獸醫幫助治療，想救這些貓也是難上加難。

另外，自己一直在做的流浪貓保護工作，既是為了救助流浪貓，也是為了保護拉奈島上一些瀕臨滅絕的鳥類。因為這些鳥類一般都是在地面上築巢繁育後代，就很容易遭到流浪貓的攻擊，所以呢，自己就創立了這樣一個貓咪保護區。

此外，每當有救助的新貓咪加入時，他們都會進行嚴格的隔離和檢查，確保貓咪的身體是健康的，沒有傳染病之類的。

新貓到了保護區之後，工作人員會幫助貓咪儘快熟悉環境，愉快地和其他貓咪相處。貓咪保護區執行董事 Keoni説，「我非常享受自己目前這份工作，我已經做了十年了，給啥我都不會換掉。」

哎這大實話被Keoni老哥説的 多直白，這要是擱我身上，我也不能隨便跟人換吶~

到了晚上，工作人員會再來給園區的貓貓們加個餐~

你看這幾隻剛乾完飯就要睡大覺，有的直接爬上樹上睡。

也有很多貓直接睡在草地上，估計天熱清涼的草地才是最愛，即使有豪華貓窩也很少去睡。

感覺這裏的貓都是晚上睡覺哎，是不是白天接待太多旅客累壞了呢呵呵呵...不過在“流浪貓保護區”的貓比較好的狀態，當然不是一直呆在保護區，而是躺在鏟屎官温暖的大腿上。不過在那之前，貓咪們可以無憂無慮在這裏享受最適合牠們的生活。

能給牠們找到最適合的歸宿，享受自己的貓生，這對我們來説真的很有意義和成就感。

據説島上只有一個加油站，居民也才3000多人，再加上660多隻貓住在這裏，説它是「貓島」也很貼切啦！這樣一個既能救助貓咪，又能保護當地瀕危鳥類保護區的雙贏做法，或許能帶給國內救助人一些啓示。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】