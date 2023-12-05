小貓體內有狗狗靈魂？突然「汪」一聲主人嚇傻：毫無殺傷力的吠叫

國外有名飼主最近在社群平台抖音上分享了一段有趣影片，內容是家中飼養的另隻小貓突然朝著鏡頭「汪汪叫」，珍貴瞬間讓千萬網友看了都嚇傻點讚。主人在影片中表示，可能是因為貓咪從小與家中另隻狗狗一起長大，才不知不覺學會了「雙語表達」。



從抖音用戶@ellalandy2上傳的影片中可以看到，有著灰色毛髮的小奶貓「奧立佛」（Olive）矯捷俐落的在沙發上跑來跑去，看見主人後先是防衛性的慢下腳步，接著緩緩靠近並朝著鏡頭兇狠的「汪」了一聲，感覺就像在說「別惹朕！」耍狠的舉動搭配貓咪超萌外型，反差模樣讓主人都忍不住當場笑出來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片被分享到網路上後，累積超過6190萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「開口那一秒也太兇」、「這樣算第二外語嗎」、「雙語教育很成功耶」、「雖然在裝兇但還是超可愛啦」、「是超迷你的小狼人耶」、「一點都不可怕」、「奶音太太太可愛啦」、「你最好害怕」、「他想要什麼都給他啦～」、「貓咪：怕了吧。」

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