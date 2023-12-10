高雅布偶喵突然靈魂出竅　奴才這樣做牠「爽到翻白眼」惹網民羨慕

又是別人家的貓！日本一隻布偶貓「Kotetsu」（コテツ）被主人出賣爽到「翻白眼」的影片，當奴才輕輕在貓咪脖子及胸前梳毛時，Kotetsu似乎覺得異常舒服，眼睛就快要看不到眼珠，被服侍到靈魂都要飛走了。



飼主在X（@mofu_kote）分享布偶貓Kotetsu和英國短毛貓「Maru」（まる）的生活百態，某天奴才把當時1歲大的Kotetsu抱在懷裡，正要幫牠梳毛測試會是什麼反應。從影片中可以看到，當主人輕輕的拿工具在身上梳毛時，Kotetsu完全沒有抗拒的動作，接下來甚至舒服到讓「瞬膜」蓋住眼睛，直到最後一刻才突然醒了過來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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沒有靈魂的貓咪意外吸引不少粉絲，網友紛紛留言表示「主人技術很好」「靈魂出竅了」「要昇天啦」。而飼主也加碼曬出Kotetsu被剪指甲的模樣，同樣呈現靈魂被掏空的翻白眼狀態，讓不少人笑翻。

貓咪「翻白眼」指的通常是位在眼球下方的瞬膜（又稱第三眼瞼）跑了出來，通常在貓咪睡覺時才會不小心沒收好，貓咪在清醒狀態眼睛睜開都會縮回去。若是飼主發現愛貓頻繁出現「翻白眼」的情況，則可以考慮讓獸醫進一步評估檢查。

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