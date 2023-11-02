2個月的小貓可以吃肉嗎？太早餵肉類食物易令貓咪消化不良

現在家長們都是把自家的貓咪當成自己家的孩子在養，所以給貓咪餵食的東西都是選最好的。



有的家長在貓咪2個月的時候就開始餵食肉類食物了，餵太早會導致貓咪消化不良的問題，那到底應該怎麼餵養呢？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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2月左右的小貓的消化系統非常的嬌嫩，還不能適應大量的肉類食物，過早、過多地餵食罐頭等肉類食物很容易造成貓咪因消化不量引起的拉稀現象，嚴重的可能會引起引起腸胃疾病！所以，請在貓咪4個月以後再給他逐漸增加入肉類的食品。

小貓到了3個月就可以吃貓糧了，首先應該吃幼貓糧。貓糧的營養一般都能保證很全面。如果貓咪不習慣吃貓糧，你可以循序漸進的把幼貓糧摻在她習慣吃的食物裏，由少漸多，直到完全替代。

比如，用羊奶粉拌貓糧，然後逐次減少罐頭的分量，直到最後完全吃純貓糧。或者只給他貓糧，他餓了自然會去吃了。另外，有的小貓不吃貓糧是因為他不知道那可以吃，可能他沒有從他媽媽那兒學到，所以這就需要你教他。

另外，小貓最好只餵8分飽，因為小貓不知道控制自己的食量，吃多了一樣會不消化。總之小貓就像小孩一樣需要你的細心照料才能健康的長大。另外貓咪在3個月之前最好不要單獨給貓咪餵食貓糧，最好用羊奶粉或者溫水泡軟後飼餵，防止因為貓糧不好消化導致的腸胃問題。

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