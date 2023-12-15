肥貓翻肚享受高級按摩　轉頭發現奴才不同了！氣到炸毛彈起：吼吼

一名女網友邀請朋友到家裡做客，喜歡貓咪的友人看到女屋主飼養的長毛貓，開心的伸手狂撸，貓咪也被摸得很開心，但牠轉頭發現摸自己的人竟然不是飼主，立刻像觸電一樣變臉跳起來狂哈氣，就像是在說「你是誰敢對本喵無禮」。



微博一名網友「肉肉是只小短腿」日前發布一段爆笑影片，她帶朋友到家中作客，喜歡貓咪的朋友伸手去撫摸女網友所飼養的愛貓「肉肉」，一開始肉肉根本沒認出撸牠的人根本不是飼主，還倒下去翻肚不斷磨蹭，直到牠看仔細眼前人根本不是飼主的時候，就像觸電一般彈起來對媽媽的朋友不斷哈氣嘶吼，就像是在說「你是什麼人，滾出去！」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不到10秒爆笑短片在網路上掀起熱議，網友留言表示「這貓咪的智商真是不高」、「可能是飼主朋友很常摸貓，摸貓的力道跟飼主一樣所以誤認成飼主了」、「沒有看到人臉就認不出自己家鏟屎官是吧」、「發現摸自己的人不是飼主那個表情快笑死我了」。

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