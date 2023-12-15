暖男救了一隻皮包骨狗狗　半年後牠已脫胎換骨　網民：太過幸福了

狗狗們被領養前後的變身簡直太絕了！



那些在外流浪的小天使們，終於攢夠好運遇到了心軟的神。一天，網友把車停在野外休息，突然看見一隻陌生的狗狗把爪子搭在車窗上。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠看上去流浪很久了，毛快要掉光，眼神裏還剩下僅有的一絲希望，似乎在説：「你可以幫幫我嗎？」

網友看牠一身皮包骨，沒有絲毫猶豫，就讓牠上了車帶回家。她決定先讓狗狗恢復健康，再幫牠找一個負責的領養人。從此，牠終於不用再睡在冰冷的大街上。

家裏的原住民迅速接納了牠，牠擁有了第一個朋友。幸好牠擁有一顆快樂的靈魂，心裏從不自卑，在新家住得非常幸福。

六週後，牠等來了一個讓所有人都驚訝的變身——天吶，這不是狗狗屆的劉亦菲嗎！

好消息接踵而來，牠也終於有了屬於自己的新家。牠有了可以陪伴一生的女朋友和一個不離不棄的主人！

另一些暖心故事

人類身上最迷人的一點，是會對弱者懷有同理心，並願意伸出援助之手。不少網友曬出了自家狗狗從流浪到被收養的蜕變對比照，看得人熱淚盈眶。

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第一次見牠，還以為是一塊大石頭，人類靠近牠還會瑟瑟發抖；現在的牠不僅身體倍兒棒，眼睛裏也重新有了光。

以前的牠，以為自己老了就會被人拋棄，眼睛裏沒有了活下去的慾望；現在牠又重新體會有主人愛着的世界多麼美好。

陌生人總是把牠趕得好遠，甚至會拳腳相向，第一次見到牠的人驚了，皮膚壞得像一塊被腐蝕的黑炭。

重生後的牠卻讓人驚歎，原來牠是那麼帥的小天使！

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