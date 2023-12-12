與喵星人展開攻防戰　聖誕樹放這位置仍逃不過虎斑貓死亡凝視

聖誕節將至，許多人會在家裡布置具有耶誕氣息的裝飾，一名飼主怕自家貓咪搞破壞，於是將聖誕樹倒吊在天花板上，但遭貓咪瞬間破解。



飼主丹尼爾（Daniel James Wallace）在家布置慶祝聖誕節，然而他家的虎斑貓肯因（Kanye）總會被聖誕樹上的燈泡和裝飾吸引而抓咬搞破壞。丹尼爾心生一計，今年將迷你聖誕樹懸吊在天花板上，心裡想這樣貓咪就只能遠觀無法褻玩了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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閃閃發光的聖誕樹果然吸引肯因的目光，牠坐在桌子上凝視著倒吊的聖誕樹，正當飼主欣慰今年聖誕裝飾可以逃過一劫，驚人的一幕發生了，肯因縱身一躍攀上牆壁，像蜘蛛人一樣爬上去觸及到聖誕樹，無情地把它打到地上。

迷你聖誕樹逃不過魔掌，被貓擊落橫躺在地上，肯因得逞後得意離開，這超展開的結果讓丹尼爾覺得傻眼又好笑，他將貓咪荼毒聖誕樹的連環照PO上網，笑稱這一切真是太幽默了，網友也說這個「防貓裝置」太容易破解，不要太小看喵星人的活動力。

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