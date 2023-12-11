電單車被人惡意推倒？女學生驚見車「內藏3惡霸」：喵皇大本營

到底是怎回事？一名女大生在上學途中看到有一台電動車側翻在地上，想說是誰惡作劇便上前扶起，結果發現電動車重到抬不起來，這才發現原來電動車上曬的羽絨衣裡面竟然窩著三隻惡狠狠盯著她的浪貓，嚇的她當場尖叫出聲。



小紅書一名就讀杭州師範大學的女大生「荷笨蛋」於1日發布一篇文章，表示自己在去學校的路上看到一台電動車橫躺在地上，上面還披著一件正在曬的羽絨衣，想說誰這麼沒良心把電動車推倒，便走上前好心想把電動車扶起來，沒想到電動車竟沉重的無法扶起，細看才發現上面掛的羽絨衣裡面藏著3隻虎視眈眈的流浪貓正盯著牠，嚇得她當場尖叫出聲。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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女大生表示，起初只是想說過去扶車而已還真沒看到有貓，見到3隻浪貓就這樣盯著她瞧也覺得很好笑，便放任這些貓咪繼續待在電動車上的羽絨衣裡面取暖。女大生說，事後問清楚發現這幾隻流浪貓其實是有人餵養的校貓，平時有專門救助流浪動物的學生社團會餵食牠們並給蓋貓窩給貓咪過冬，如果有人想要領養校貓也可以跟動保社團的學生聯絡後續。

照片在網路上吸引超過3萬人按讚，網友留言表示「本來以為是有人惡作劇亂推倒電動車，結果竟然是喵皇，失敬失敬」、「這電動車不能要了」、「以為是人推的車結果是貓推的車，應該是貓咪原本都坐在車上取暖，結果因為太重了電動車側翻了」。

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