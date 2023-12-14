主人以為愛貓意外去世　葬禮上快要哭崩　結果第二天故事起了變化

今天是貓貓大無語事件：喵哦？本喵還活着，誰讓你給我辦葬禮啊？



答應我，如果不確定家裏貓是不是真的去世，千萬別輕易舉辦葬禮。事情是這樣的，歪果小哥Nathan Sonoras收養了一隻流浪黑貓，取名Loki。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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小哥從小就想養一隻黑貓，他非常喜歡Loki覺得一身黑毛非常酷，還每天好吃好喝供着，給Loki買了很多玩具。小哥還把Loki介紹給自己的家人，他們也都非常喜歡這隻小黑貓，小哥還和爸爸一起帶着牠去寵物醫院打了疫苗和芯片，Loki正式成為小哥的家庭成員。

雖然Loki也會回家來睡覺吃飯，但Loki畢竟是流浪貓，在外邊過慣了自由自在的生活在屋裏呆不住，指不定還有很大一片自己的領土需要每天巡視呢！不過，雖然是散養，但Loki也知道自己已經是有家的貓咪了，他每天巡視完領地，都會知道回家。每天Loki都會回家吃飯休息，Loki需要填飽肚子，小哥需要治癒心靈，就這樣兩個不同物種之間迅速地成為了彼此生命中不可或缺的伴侶。

小哥覺得能被一隻貓無條件信任着，是一件非常令人享受的事情。而且Loki絕對是自己的幸運動物，因為牠養貓不久後自己就追到了心儀很久的女孩。

貓咪順帶見證了小哥和他女朋友的戀愛歷程，小哥和女朋友也經常和貓咪一起玩，倆人約會就經常帶着牠，還會開車帶着貓咪出去露營、散心，牠都表現的非常乖巧。

本以為這樣愜意的日子，會至少持續十幾年，但意外卻悄然而至！那天天色有點暗了，小哥獨自開車回家，馬上快到家時，他遠遠看到大馬路上有一團黑色的異物。一開始牠沒在意，以為是誰的黑色外套不小心掉到了路上......

但當小哥車開近了之後，接車車燈他看到這哪是一件黑衣服啊！而是一隻黑色小貓！！小哥大驚失色！立馬下車查看，天啊！這是我的Loki ！！！！

他看到被車壓到不成形的小黑貓，躺在地上一動不動早就沒了氣息，頓時鼻子一酸，眼淚就順着臉頰流了下來！他哭着給貓咪屍體抱到路邊，給住在附近的女朋友打電話讓他過來幫忙一起處理立Loki的屍體 。後邊女友提議説自家後院很安靜，也很漂亮，要不就把Loki埋在那裏，讓牠安息吧。

小哥傷心的哭哭唧唧，和女朋友一起來到她家後院，找了一棵漂亮的大樹把貓咪葬在了樹下。他們倆傷心為Loki舉辦了一場小型葬禮，一邊哭一邊回憶和貓咪的美好點滴，希望Loki回到喵星之後可以肆意撒歡，再也不用擔心車禍......兩人説着説着都哭紅了眼睛，一直哭訴到半夜才各自回到家中休息。

然後，第二天早上小哥頂着黑眼圈和雞窩頭，看到剛起牀的爸爸，一下子又沒繃住，哭了起來。然後和爸爸説了昨天晚上Loki發生了車禍，他和女朋友已經給牠辦了葬禮的事情......

小哥的父親頓感傷心，正要抬手抱起兒子安慰的時候，身後傳來一聲喵喵叫~

小哥和父親回頭一看！好傢伙！這不是Loki ？？？

Loki：對，是我，怎麼了？

Loki進屋之後，看起來和往常沒什麼區別，牠輕車熟路的跑到自己的飯碗前喵喵着要貓糧吃。

小哥和父親瞪大了眼睛：貓復活了？所以到底發生了什麼？怎麼回事啊？我們的Loki這不是還活着嗎？

小哥臉上悲傷的淚水還沒擦乾呢，就抱起Loki又哭了起來。一邊哭一邊問：太好了，Loki你還活着！你是我的Loki嗎？你是從平行宇宙中穿過來的嗎？Loki無語：鏟屎的今天怎麼了？一大早哭哭唧唧幹什麼？我還活着呢！

那昨天我和女朋友埋的那隻貓，其實不是Loki嗎？抱着這樣的疑問，小哥和爸爸一起帶着Loki去查了芯片，發現事實確實是這樣養。活着的這只是自家的Loki，和女友一起舉辦葬禮的那隻小黑貓只是和Loki長的很像而已。

這件一波三折的心碎烏龍事情之後，小哥覺得是否讓Loki隨意跑出去玩，自己需要慎重考慮一下了。

雖然自己不知道那天晚上埋葬的是流浪貓還是別人散養的貓，但貓咪意外車禍這件事需要重視起來，如果Loki真的出現意外，自己可能無法承受。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】