帶9個月大貓咪去絕育遭醫生拒絕　奴才將尷尬原因放上網：秒社死

Hello，大家好，這裏是還沒想好開場白的小番茄~小貓咪全身上下都很萌，就連嘿嘿嘿……蛋蛋也是！



網友@撿撿有隻叫CiCi的喵 養了好幾只可愛小貓，其中一隻叫做黑豆的貓貓已經差不多9個月大了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網民曬蛋大會：

+ 11

既然孩子到年紀了，網友就打算帶牠去醫院絕育。一開始做檢查什麼的還挺順利，直到醫生查看黑豆蛋蛋的時候愣住了……

當時的場景be like：醫生看着蛋蛋露出了複雜表情，然後伸手摸完又嘆了口氣：「牠的蛋太小了，也就黃豆大小，還不能噶。先帶回家吧，讓牠再長長，發育好了再來。」

emmm……網友聽完也沉默了，相當無語地帶貓回家，並在網上發出靈魂拷問：「明明9個多月大了，為啥牠的蛋這麼小啊？？？」

嘿，真是奇了怪了！一時激起千層浪，評論區的吃瓜群眾坐不住了：「這跟我家貓絕育後差不多大啊！」、「笑死，我家崽的蛋殼都比這大。」、「也就跟我家崽一半大吧！」

……

黑豆：？？？我不要面子的嗎(╯‵□′)╯︵┻━┻

網民曬蛋大集合：

當然，也有些人表示感同身受：「咋整啊，我家崽的蛋也好小啊！」

@小梨子：我家這個更小

@哦嗯呢：我家的也很小，分享個醫生拍的蛋蛋照~

@無鹽：我家的也小……等等，你說的只是蛋蛋小嗎

@小賢：這都看不見了

@貓貓球仙子：我家貓8個月了，蛋蛋也小，本身就是長毛貓，藏在毛里根本看不見。上次去醫院打疫苗特意讓醫生摸了摸，醫生說：「雀實小！」

@.：那我家這個…我一直問醫生牠是不是發育不良來着…4個月大。en？哪呢？哪呢？

@小彪是我：我家劉金剛七個月了，都看不見圖片，我這個當媽的抬不起頭！

@淺夏：我家咪咪7個月絕育的，醫生出來跟我說就一粒花生米大小圖片我的巨蛋少年夢破碎了，原來不是蛋大，是毛長！……

有喵歡喜有喵憂，有的貓蛋蛋小，那必然有巨蛋少貓！

@斷糖戒糖：五個來月！

你就看吧，一看一個不吱聲！

@小黃同學：我們學校的流浪貓！

小聲嗶嗶：這個size一定很受小母貓的歡迎吧！

@野原鳥綠-：沒嘎之前，也是一個巨蛋少年！

@蓁蓁是Jerry：我家大橘的蛋！做完絕育的下午，寵物醫生的微信朋友圈就發了一條：橘貓的蛋蛋就是大！

你別說，你還真別說！

@蕭曉芬：家裏的貓貓是麒麟尾，掀開小尾巴之後……哈哈哈哈，巨蛋！

我彈！

@貓界小鮮肉-阿蹼仔：什麼檔次，自己品……

有一說一，你們要是這麼攀比的話，那我也來了啊！

別看我們小熊身材苗條，體型是家裏最瘦小的，而蛋蛋的size不出意外的話……嗯，沒有意外也是最小的！

老母親不顧貓咪死活：崽的蛋咋着也能混個s碼吧！

家裏的崽崽是巨蛋少年還是……

延伸閱讀：‍‍17歲橘貓患老年痴呆 婆婆要求好好照顧 一句窩心叮囑網民動容了

+ 14

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】