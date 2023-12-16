家中有不規則神祕生物在扭動 粉紅鼻子超討喜 網民：我家也如此
撰文：聯合新聞網
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沙發上也能發現不明生物。日本一名網友在社群平台分享，當他剛把褲子從身上脫下來暫放在沙發，轉眼間褲管竟然活了起來開始扭動，有趣的景象讓他看了超驚喜，笑說自己「發現了神祕生物！」
原PO在X（@5711Nakasin，原推特）分享一系列有趣的畫面，某天當他脫掉褲子隨手丟在沙發上，原本平坦的褲管卻突然膨脹起來，下一秒甚至充滿生命力不斷扭動，超奇幻的場景讓原PO瞬間傻眼。當他往褲管裡一探究竟，發現毛茸茸的白毛跟粉紅鼻子，原來是愛貓「Yukinojo」鑽進裡頭搗蛋。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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當飼主正在換衣服的時候，Yukinojo似乎趁機跑到暖呼呼的褲子裡，充滿奴才味道讓牠看起來相當舒服，一段時間遲遲不肯離開褲子。有趣的模樣讓粉絲笑說「不是貓咪就對了」「看起來很長」「所有貓都做過同樣的事」。
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老汪安靜躺下甚至翻白眼完全搖不醒 主人崩潰大哭 下秒牠復活了周海媚因病突然去世 留下了一狗兩貓 牠們最愛的媽媽不能回來了美國網紅寵物溝通師分享經驗 透露收高且任何人都可以學會帶貓咪看獸醫發現驚人事實 原來貓也會對貓過敏？網民：長知識了夫妻駕車上山遊玩遇到碰瓷貓 無辜眼神秒獲收編：是牠選擇了我們
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