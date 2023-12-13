老汪安靜躺下甚至翻白眼完全搖不醒　主人崩潰大哭　下秒牠復活了

許多飼主都視家中愛犬是自己最重要的家人之一，最大的心願就是能夠與自己相伴到老。而國外有名網友就在TikTok上分享了一段影片，內容記錄下家裡一隻11歲的黑色臘腸犬有天睡覺睡得太熟，不只大翻白眼，甚至被狂搖也都叫不醒，最後才被嚇壞的自己出聲喚醒，讓他直呼「幸好只是虛驚一場！」



從TikTok用戶@ORE​​.BOYBOY上傳的影片中可以看到，11歲的黑色臘腸犬「奧利奧」（Oreo）的頭倚靠在自己的手手上呼呼大睡，睡超熟的牠白眼就快翻到後腦勺去了，且無論主人怎麼搖都無動於衷，看起來就像是失去意識的模樣嚇得主人趕緊出聲喚名字，奧利奧這才緩緩轉動雙眼醒來，結束這場驚魂記，整個過程也嚇得主人在貼文中寫下「這覺睡得有點太深囉！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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一般狗狗平均每天睡眠時間大約是12小時，但隨著年齡的增長，老狗狗們需要的睡眠時間會越來越多，最多甚至可以睡20小時，而今年已經11歲的奧利奧已逐漸步入「銀髮族狗狗」的行列，儘管圓滾滾的大眼睛還是跟其他小狗狗一樣清澈可愛，但睡太熟的模樣還是讓主人看了好擔心。

影片被分享到網路上後，累積超過1.5萬次觀看次數，吸引大批網友湧入留言直呼「天啊，我一定也會嚇死」、「最後那個側眼像是在說『幹嘛？吵到我睡覺啦』」、「一定嚇壞了，但睡得很深沉是件好事呢」、「怎麼11歲了還是這麼可愛呢」、「哈哈哈感覺到主人的聲音在顫抖」、「一定要健健康康平安地變老唷」、「突然好想抱抱我家那隻老狗狗。」

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