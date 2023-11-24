美國網紅寵物溝通師分享經驗　透露收高且任何人都可以學會

這兩年，寵物溝通師真的好火。

恰好最近每日郵報採訪了一位網紅寵物溝通師，今天就帶你們了解一下這個帶着神奇色彩的職業。



來自賓夕凡尼亞州的34歲Nikki Vasconez是一位全職律師，當發現朋友成為一名寵物溝通師時，她立刻產生了興趣，閲讀了大量書籍，決定自學寵物溝通。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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毫不意外，學有所成。她可以通過接收寵物腦海中的圖像或想法來與寵物進行「直接對話」，還聲稱可以發現一些獸醫都無法發現的寵物疾病。

至於可信度，emmm……

現在Nikki每小時收費330美金（約2570元港幣），一天只接一單，一單90分鐘550美金（約3900元rmb）……在資費這麼昂貴的情況下，排單已經排出去7600多個人。

那麼如何通過看動物的照片就能與牠們建立聯繫，以及如何自己掌握這項技能呢？

Nikki Vascone表示：「和寵物溝通，是一種有來有回的雙向對話，我通過接收腦海中的圖像或想法以及身體中國的感受與動物進行交流，這就很像你和家人交談。」

「這件事其實每個人都可以做到，首先，你要確保自己保持健康的生活方式，學習與動物交流只是10%的技能，90%是你的生活方式。」

「你快樂嗎？你健康嗎？你睡眠充足嗎？等等……」

「再有就是學習如何接收訊息和解讀正在發生的事，你自己必須找到接收寵物訊息的最佳方式，注意與動物的交流是通過心靈感應，而非語言，就像是你的直覺一樣簡單，你的手機響了，看之前你就知道是誰給你打的電話，在和家人朋友溝通時，他們沒說話之前，你就知道他們要說什麼，這就是心靈感應的核心。」

「懂得這一點後，去看一張動物照片，閉上眼睛，看看你會想到什麼。」

「你必須設定與動物建立聯繫的意圖，這是最重要的一步，提前告訴自己，我現在要與這隻特定的動物建立聯繫，帶着這個意圖閉上眼睛，腦海中就會浮現出一些圖像或者是你沒有想到過的短語突然出現，或者是你可能感受到的身體的疼痛，這些東西都是你沒有想過會出現的，而且一分鐘前身體也沒有出現這些異狀。」

「再來就是勤練習，多驗證。一開始很難區分哪些是自己的想象，哪些是來自動物的訊息，你要和任何可以給你反饋的家人和朋友一起練習，從人們那裏得到驗證，看看哪些訊息是你感應到的。」

Nikki Vascone每次接單都是遠程接單，獨自觀看寵物的照片，然後自己坐在房間裏，閉上眼睛，不去理會任何事情，只專注於那隻寵物。

很快，就會知道動物的名字，性別，牠們是活着的還是靈魂狀態，通過觀看照片，與他們心意相通，想象有一束光將自己的心和寵物的心連接起來，藉此獲取訊息，進行交流溝通。

溝通結束後，立刻斷開聯繫，不然寵物的情緒和身體的疼痛就會影響到自己

Nikki Vascone曾接過一個狗狗的單子，家裏兩條狗天天打架，打個不停。

在和其中一條狗狗溝通時，狗狗說想成為家裏唯一的狗，懷念和媽媽一起去外面吃晚餐的日子。

她說：「想當獨生狗那不現實，你要是想和媽媽一起吃外面晚餐，必須去善待其他的狗狗，因為互相攻擊造成的喧鬧，導致你媽媽不會帶你去任何的公共場合。」

溝通結束後沒多久……這狗真的不跟其他狗打架了。

還有一隻貓，也來進行溝通。

這隻貓病重無法下牀，去看了很多獸醫都不知道發生了啥。

直到聯繫Nikki Vascone，她在問貓咪咋回事的時候，腦海裏突然被嘴巴右側底部的一顆特定牙齒所吸引。

她告訴了貓咪主人，對方趕緊帶貓去拍片子，發現那顆牙齒有膿腫，且感染嚴重。拔牙用藥之後，小貓咪一天半就恢復了正常。總之就很離奇。

火了之後，Nikki Vascone被很多人罵，有人說她是騙子或者是精神分裂症。

一開始，她還會難過，但後來已經不care了。

其實寵物溝通這事吧，仁者見仁智者見智，不過倒是真希望有和小貓咪溝通，至少讓我們知道，牠們是不是健康，過的好不好。

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