受不了室友每天只會偷懶等吃從不打掃　網民求協助：在線等，急

幾年前，網友@Jessica Salinas 遇到一個陷入困境的朋友，牠叫皮皮。



那時的皮皮一貧如洗，連家都沒有。Jessica心生憐憫，就邀請牠來自己家住。沒想到，這貨非常自來熟，沒多久就適應了快樂的免租生活，甚至有點「沒臉沒皮」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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有了家的牠並沒有如預想般振作起來，牠不肯找工作，身上沒有任何積蓄，水電生活費自然也交不了，不求上進導致更加懶惰。

Jessica很痛苦：「牠從來都沒有主動提出過要洗碗，每次吃完就把髒碗留在那裏。」

可皮皮卻無視室友的不滿，並厚着臉皮讓室友每天出門早出晚歸地打工賺生活費，而牠則躺在家裏舒服地睡覺。

日子久了，Jessica開始給自己洗腦：「獨立的個體都有選擇自己生活方式權利，皮皮只是更喜歡悠閒。」

但一味的退讓和妥協卻讓對方更加肆無忌憚，比方說：Jessica着急出門，但室友皮皮會霸佔浴室好幾個小時。

不僅如此，牠還霸佔沙發睡覺，哪怕家裏來了客人也不願意騰地方，讓大家都非常尷尬……

Jessica不止一次跟牠談話，但皮皮全當聽不見，依然我行我素。她沒有辦法，只好上網求助，希望大家能夠給一些建議。

有人說給牠下最後通牒，要麼出去打工賺生活費，要麼就把牠趕出去。但Jessica還是太善良了，她不忍心。

「雖然皮皮付不起房租也不承擔家務，但趕出去還是太殘酷了！再說了，有牠在，我也算是有個伴吧，即使牠是一個非常貪小便宜的傢伙。」

行吧，既然當事人都這麼想，我們這些吃瓜群眾能怎麼辦呢！

畢竟，我家裏也有仨貪便宜的室友呢！

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