流浪小貓委屈表情惹人憐憫 直到牠遇上命中人 秒變富二代住豪宅
撰文：聯合新聞網
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麻雀飛上枝頭當鳳凰！一隻在大學流浪的小貓因一張羨慕而委屈巴巴的照片在網路走紅，甚至讓自己翻轉貓生被有錢人看上領養，從浪浪搖身一變成豪門中的「富二代」。
一隻橘白相間的小貓原本在北京中國科學院大學校園流浪，長相可愛又親人，每天受到很多學生的投餵。有一天牠眼睜睜看著別的流浪貓被人撫摸，露出一臉羨慕乞憐的神情，剛好被一位女子拍下分享到社群為牠宣傳，希望有人可以領養這隻委屈巴巴的小貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
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這張照片迅速在網上走紅，剛好被一名著名當代藝術畫家柏玲看上，柏玲原本也是貓奴，前陣子才從失去愛貓的傷痛中走出來，原本就打算再收養一隻流浪貓，滑手機時剛好看到這隻委屈小貓，被牠令人憐愛的小眼神戳中，馬上就決定收編。
柏玲為這隻小貓取名為「豬仔」，豬仔住進飼主位於北京的別墅豪宅，每天過著吃飽睡睡飽吃的奢華生活，還可以在院子大花園滾泥巴玩耍，連喝水用的碗都是清朝的瓷器，無憂無慮的生活讓整隻貓也如其名一樣變得圓滾滾。飼主後來還給牠討了一個老婆，身心靈都富足的貓生羨煞不少網友。
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