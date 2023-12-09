狗狗連續3天被塗得滿身紅油　但尾巴仍透露著：牠還相信人類

大家好，我是菠菜。

前段時間，台灣省的莊女士在家附近發現了一隻流浪狗大黃。



和其他狗子相比，大黃十分顯眼。因為牠渾身都被塗滿顏料，不知是被用油漆塗的還是用馬克筆塗的，也不知是幾個人乾的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗子身上一道道紅色、紫色、黑色的條紋相交，看起來就像一張被肆意塗抹的畫布……

讓莊女士很是心疼，仔細檢查，發現牠背上和腳上還都有傷。

可即便如此，當狗子看到她靠近時仍然賣力搖着尾巴撒嬌，十分親人。

莊女士忍不住鼻酸：「人類這樣對待牠，牠依然相信着人類…」

附近的店鋪老闆説，大黃時兩個星期前出現在附近的，性格温和又親人，從來沒有大聲吠叫過。

可是卻被人肆意欺辱，連續幾天身上一天多一個顏色，還越來越誇張…或許就是因為太親人了，才被人畫成這樣。

隨後，莊女士將狗狗送到寵物醫院治療，醫生説牠大概兩三歲左右，沒絕育，身上也沒有芯片，大概率是沒有主人的。

他們給狗子洗了澡，洗了很多次才洗乾淨。

目前莊女士把牠帶回了家，正在找合適的領養家庭，相信大黃以後的生活都是幸福的呀～

山東省，一妹子看到路邊一隻流浪狗正在咬紙杯託。

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牠一口一口嚼着紙殼子，讓人看着格外心酸，妹子便想上前幫助一下狗狗。可還沒等她湊近呢，一個孩子迅速從她們面前閃過。

孩子離開後，女子才發現，狗狗唯一的紙杯託已經被踩扁了。本來剛才樂呵呵吃紙的小狗低頭一看紙杯託被踩扁，失望地起身離開了…

現在好玩的事情那麼多，真沒必要這麼欺負狗狗吧。

還是那句話，可以不愛，但請不要傷害。

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