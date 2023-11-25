到收容所領養狗　卻遇上戴著愛犬遺物的牠　含淚慨嘆：像命中注定

冥冥之中注定好了。美國一名女子最近從收容所認養了一隻狗狗，當他到收容所和汪星人見面的時候，眼眶卻忍不住泛淚，沒想到這隻毛孩身上竟然穿著以前愛犬的遺物。神秘的緣分讓在場所有人都難以置信。



臉書粉專「Animal Resource Center」分享一段感人的故事。Ella是一隻所內最資深的狗狗，7年來一直沒有機會到新家享受汪生。不過最近園方收到一封來信，對方表示想要認養Ella，這讓收容所的夥伴們士氣大振，讓Ella又燃起一絲希望。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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凱特琳（Kaitlyn）很快地來到收容所準備和Ella見面，他表示自己前陣子剛失去了心愛的狗狗Jo，直到現在才做好迎接新狗狗的準備。「Animal Resource Center」指出，Ella通常需要一段時間才會比較親人，不過看到凱特琳彷彿變了另一隻狗，奇妙的改變令所有人相當訝異。

緊接著發生一件只能用「命中注定」來形容的事。凱特琳先前曾把Jo的遺物捐到收容所，而他發現「Ella脖子上這條領巾是Jo的」，這讓凱特琳及工作人員瞬間紅了眼眶。凱特琳表示他會把這個當成「Jo的認可標誌」。

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