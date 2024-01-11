想收養每天投餵的流浪狗　沒想到真相是…自己給豪門少爺白花錢了

嗨，我是小軟柿子。對於喜歡小動物的人來説，平時在街邊看到那些無家可歸的小流浪，總忍不住伸出援手，但有時候……也純屬自作多情了哈哈！



Part 01

一天傍晚，河北妹子@小米舟 和小姨出門時，被一隻小黃狗吸引了注意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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牠看起來還沒成年，小小一隻，孤零零地蹲在路邊，眼神乾淨且懵懂……瞬間就萌化了妹子的心。

她立馬將自己剛買的肉夾饃分給牠，可沒想到狗子還有點挑食，只吃肉餡兒，不吃餅皮……

害，挑食就挑食吧。

由於室外已是零下的温度，妹子擔心牠獨自一狗無法過冬，就尋思先帶回家照顧，再做打算。於是，她們就近找了一家煙酒店，打算跟老闆要個乾淨的紙箱子裝狗。

老闆也是個熱心腸，聽説倆妹子要幫助小流浪，趕緊幫忙準備了紙箱。一切準備就緒，妹子就開始用食物引誘狗子，可牠卻死活不從，甚至還跑遠了……

妹子在後面框框一頓追，發現狗子竟然跑到了剛剛的煙酒店門口。

她們跟着狗子進去才知道，原來牠根本不是什麼流浪狗，而是煙酒店的小少爺……

煙酒店老闆也是一臉懵逼：「合着我剛才差點幫忙拐走了我自己的孩子？！」

妹子的照片差點就出現在第二天的尋狗啓示裏了，標題我都想好了：「驚！兩女子明目張膽在煙酒店門口偷狗，監控視頻曝光！」

Part 02

霸總小説沒少看吧，可你見過灰姑娘上趕着給豪門大少花錢的嗎？

內蒙古一網友經常投餵小區裏的一隻流浪狗，有時也陪牠玩耍，一人一狗的關係就還不錯。

為啥認定牠是流浪狗呢？因為挺長時間了，網友卻從未見過牠的主人。隨着天氣越來越冷，她忍不住萌生了帶狗子回家的想法。

直到前幾天，網友散步的時候看到一個熟悉的身影從一輛路虎上跳下來，她定睛一看……

嚯，這不正是自己餵了一個來月的流浪狗嗎？！

咋回事？她趕緊詢問了小區保安，才得知：原來狗子不光有主人，還是個豪門闊少，整個兒小區都是牠主人蓋的……

網友以為牠無家可歸，殊不知少爺是在自家後花園遛彎罷了哈哈哈：「小丑竟是我自己！」

Part 03

該説不説，類似的烏龍事件還真不少！

@一杯甜冰茶：我們小區也有一隻黃狗，臉都白了，經常在路邊晃悠，大家都以為牠是一隻流浪老狗。所以，我每次路過時都會投餵或者摸摸，並以此來告誡我家狗兒子不許亂跑。直到前幾天，牠突然穿上了衣服，後來才知道，原來牠的主人開着幾百萬的豪車……

@藍岸：尊嘟很尷尬，有一次去店裏吃飯偶遇一隻流浪狗就給抱回家了。第二天路過時，老闆質問我為什麼偷他的狗……

@十五五十：我請流浪狗吃了兩根香腸，卻發現那就是牠家開的超市，等我走了牠就又回到超市門口蹲着賣慘，一看就是慣犯！

這些故事告訴我們：撿狗之前一定要確認是不是流浪狗；以及看好自家狗子，儘量不要散養，否則説不定就被別人抱走了！

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