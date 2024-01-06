新加坡擬廢除公營住宅「禁貓令」　34年禁令將打破　貓狗都可飼養

新加坡國宅「組屋」，自34年前規定「不可養貓」，不過隨著時代改變，目前新加坡政府正針對「禁貓令」徵求公眾意見，貓奴才們有望在今年，開心帶著自家愛貓入住。



新加坡目前約有545萬人口，其中有將近82％，居住在建屋發展局（HBD）興建的組屋內，該項國宅計畫自1960年開始執行，以為期「99年」的租約，直接向公民出售政府建造的房屋，該項政策讓新加坡成為世界上擁屋率最高的國家之一。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不過住在國宅內的居民，必須受到許多限制和法規的約束，其中一項就是「禁貓令」，起初禁貓令並不存在，但在1989年的一次修法後，當局在法律中明訂組屋住戶不得養貓，建屋發展局官網上解釋，因為貓咪很難被限制只在屋內活動，牠們會脫毛，並在公共區域大小便，也會不時發出貓叫聲，影響其他鄰居的生活。

一名住在組屋的住戶就抱怨，其實貓比狗安靜多了，不能理解為何「禁貓不禁狗」，為了住在裡頭，她只能偷偷地把貓藏起來，而在這樣的情況下，貓常常被當作威脅的工具，每當鄰居間發生糾紛時，對方總會說「喔，你養貓了，我要去通知當局」。

目前尚不清楚新加坡政府態度轉變的原因為何，但有傳言稱，這是因為官方在2022年做的一項調查中，結果顯示有9成的受訪者都認為貓咪是適合飼養的寵物，養在組屋中亦同，因此才讓該項實施已長達34年的禁貓令，可望在今年稍晚解除。

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